Francisco Azcué: “estoy cansado de ver políticas ricos y mi ciudad pobre”

El candidato a intendente por la ciudad de Concordia por el espacio Juntos por Entre Ríos se reunió con agrupaciones peronistas que le brindaron su apoyo y dijo: “vamos a ser un gobierno popular de verdad, que se ocupe de la gente porque los que están gobernando hoy no representan al peronismo. Nosotros no nos enfrentamos al peronismo sino que nos enfrentamos a un oficialismo conservador que no permite la participación ciudadana”, dijo en declaraciones publicadas en Rio Uruguay Diario.

En el acto el candidato de la oposición, Francisco Azcué señaló también refieriéndose a la dirigencua del oficialismo que “Es una dirigencia que se ha desconectado de la realidad, de la necesidad de la gente y estoy cansado de ver políticos ricos y mi ciudad pobre”.

También Azcué prometió que “nadie va ser perseguido por su ideolgía política. No venimos a correr a nadie no a sacar a nadie, venimos a que cada derecho sea respetado y a traer orden. En nuestro gobierno ningún empleado municipal va ser hostigado porque creemos profundamente en la democracia”, expresó.

Finalmente dijo que la principal necesidad de Concordia “es la falta de empleo genuino, es mentira que la gente no quiere trabajar y a muchos los tienen de rehenes con algún tipo de asistencia social. Todos vamos a poner nuestro mayor esfuerzo, desde el lugar quenos toca, para sacar adelante nuestra ciudad porque ese es el único camino”, dijo en el acto el candidato a intendente de Concordia.