En la víspera de la jornada de ayer, sobre la Ruta Provincial N°201 a la altura del kilómetro 18 en Concepción de la Sierra, se produjo un accidente vial donde un automóvil marca Renault Megane, conducido por un joven de 27 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 35 años y una menor de 8 años, despistó.

El vehículo circulaba por la mencionada ruta en sentido Concepción de la Sierra- Apóstoles y, por razones que se tratan de establecer, pierde el control del vehículo y despista, terminando sobre la banquina en posición invertida.

No obstante el siniestro vial, no se registraron lesionados, solo daños materiales. El conductor presentaba signos de aparente estado de ebriedad, siendo trasladado al Hospital local, donde no se constataron lesiones aparentes.

Accidente vial en Concepción de la Sierra dejó daños materiales. Foto: Policía de Misiones

El conductor fue detenido por infracción al C.F.P.M. y se procedió al secuestro del vehículo bajo formalidades legales.