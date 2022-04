Un policía secuestró y abuso de una niña de 5 años en Chaos Malal, provincia de Neuquén. La menor estaba comprando chupetines en un quiosco cuando el hombre se la llevó. Las cámaras de seguridad de un jardín de infantes registraron el momento y permitieron identificar al agresor. El hombre, que quedó detenido con prisión preventiva, hace menos de un mes, fue acusado por “tenencia de pornografía de niños” y cuenta con denuncias por violencia de género.

La localidad neuquina de Chaos Malal, quedó conmocionada por el secuestro y abuso sexual de una nena de 5 años, el pasado viernes 15 de abril. Gracias a las cámaras de seguridad del jardín de infantes se pudo identificar al agresor: un policía de 34 años con domicilio en Zapala. Según consignó LM Neuquén, el hombre la llevó por la fuerza a su casa donde abusó sexualmente de ella.

Se realizaron protestas para pedir justicia por la nena de 5 años frente al Poder Judicial. Foto: Facebook Radio Chos Malal

El policía secuestró a la nena en un quiosco y la llevó a su casa a la fuerza

La niña de 5 años estaba comprando chupetines en un quiosco antes de ser secuestrada por el sujeto. Según indicó el Ministerio Público Fiscal, el acusado, que manejaba un auto marca Chevrolet Corsa, se bajó del vehículo y alzó upa a la nena que salía del comercio ubicado en la calle Eva Perón. La subió violentamente al auto, provocándole una lesión en la mano. La amenazó y la llevó a su casa, donde abusó sexualmente de ella, consignaron desde Río Negro.

“El viernes a las 18.30, la nena fue a media cuadra de casa a comprar dos chupetines al kiosco, pero no volvió enseguida. La estábamos mirando, fue un minuto. El abuelo fue a preguntar al kiosco y le dijeron que ya había comprado. Fue un momento muy difícil, una desesperación muy grande”, dijo en diálogo con LU5 Raquel, la abuela de la menor.

El hombre quedó detenido con cuatro meses de prisión preventiva. Foto: LM Neuquén

Frente al kiosco se ubica un jardín de infantes, cuyas cámaras de seguridad sirvieron para identificar al abusador. “Se ve que el tipo la vio, la vigiló. Ella salió del kiosco, la subió al auto, la tiró para atrás y la hacía callar. Después le sacó la ropita”, contó la abuela.

La mujer contó que la nena estuvo afuera de su casa entre las 18:30 y las 19:20 horas del viernes 15 de abril. Regresó a su casa acompañada por unas nenas de su edad. “Mi nieta venía llorando y a las nenas no se le pudo preguntar mucho porque eran de su edad”, comentó.

“Me agarró un hombre y me llevó”, le dijo la nena a su abuela

“Me agarró un hombre y me llevó”, le dijo la nena a su madre y a sus abuelos. “Le cagó la vida a mi nieta. Está mejor, pero no es la nena de siempre. Tiene sus arranques, no es la misma. Me da una tristeza muy grande”, dijo la abuela.

Por otra parte, Raquel comentó que el agresor “está localizado, pero nosotros jamás en la vida lo habíamos conocido. No es de Chos Malal, es de Zapala; hacía poco que estaba viviendo acá. Fue gracias a la Policía que amaneció buscándolo”, detalló la abuela. “Supuestamente, era policía de Zapala, pero no estaba trabajando porque estaba con problemas psicológicos”, agregó.

"Le cagó la vida a mi nieta", dijo la abuela. (Imagen ilustrativa)

Pese al buen accionar policial, Raquel aclaró que su nieta no recibió la mejor atención médica en el Hospital de Chaos Malal. “Cuando la llevaron al hospital fue muy mal atendida. A pesar de todo lo que le pasó, tendría que haber estado en una sala sola y no estar expuesta. Fue muy mal atendida”, explicó.

El abusador fue acusado por “tenencia de pornografía infantil”

El agresor fue identificado como un policía de 34 años con domicilio en Zapala. Hace menos de un mes, el hombre fue acusado por “tenencia de pornografía de niños” y su caso fue elevado a juicio. Por otro lado contaba con una serie de denuncias por violencia de género en su contra.

Según trascendió el hombre había cometido un delito en Cutral Co y 45 días atrás su situación judicial se complicó por lo que pidió licencia psicológica y se mudó a Chaos Malal con su pareja, una joven del norte de la provincia. Tras abusar sexualmente de la niña y gracias a las cámaras del jardín de infantes, fue rápidamente identificado y el domingo se leyeron los cargos. La defensoría de la Niñez actuó como querellante, el defensor oficial Diego Artigue representó al imputado y Leandro Nieves fue el juez de Garantías.

El policía había tomado licencia psicología. Hace menos de un mes fue acusado por tenencia de pornografía infantil y recibió denuncias por violencia de género (imagen ilustrativa)

El hombre que secuestró y abusó sexualmente de la menor de edad, quedó detenido con cuatro meses de prisión preventiva. La fiscalía le atribuyó el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad doblemente calificada por la edad de la víctima y por ser el autor funcionario policial. Además por la denuncia que tenía de su pareja por violencia de género, se sumó el delito de lesiones leves agravadas.