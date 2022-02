La capital de Neuquén estuvo colapsada de precipitaciones en los últimos días, generando inundaciones en distintos barrios de la ciudad. Frente a esto, un vecino de la zona del Bajo salió a la calle remando.

El hombre arriba de su kayak transitó el barrio, uno de los lugares más afectados por las intensas lluvias, que vive este tipo de situaciones cada vez que presencia una tormenta.

Remando por la zona del Bajo, Oscar Bergara mostró la gravedad de los anegamientos. El sujeto practica kayak hace varios años, lo que le permitió el miércoles 23 ir “navegando” por el lugar.

Salió por la calle Chaneton e incursionó entre Lanín y La Plata. Dio una vuelta y mostró los caminos de la ciudad, que frente a las precipitaciones se habían convertido en ríos.

Debido a las inundaciones en Neuquén, un hombre paseó en kayak. Foto: LMNeuquén

Según informó LMNeuquén, el sujeto detalló: “Estaba intransitable debido a la lluvia y decidí salir para mostrar eso”. El ciudadano neuquino no debía salir por algo en particular particular, pero decidió remar para dejar un mensaje sobre los problemas que viven en el lugar.

Durante cada tormenta sus caminos se convierten en lagos. “Yo vivo en Chaneton al 900 y siempre tenemos el mismo problema, cada vez que llueve”, aseguró.

Las calles estaban tan inundadas que cada vez que un auto pasaba por el lugar, generaba una ola y terminaba ingresando el agua en las viviendas. Transitar en el kayak era la única forma de transitar.

“Fue la gente de Defensa Civil y pusieron las cintas para cortar el tránsito, pero los vehículos la cortan y pasan igual”, se quejó, ya que esos oleajes que producen los vehículos terminan por afectar a los hogares de sus vecinos.

Bergara aclaró que su casa tiene una construcción más elevada, por lo que no le afecta tanto, pero otros habitantes de la zona que tienen hogares más bajos sufrieron por el ingreso de agua.