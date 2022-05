Enzo “Turu” Rodríguez es un albañil de Rincón de los Sauces, pero es más conocido por su destreza dentro de la cancha como volante del Deportivo Rincón. De la mano de su equipo busca un nuevo título en el torneo oficial de Lifune.

El neuquino nació en 1997 e ingresó al club cuando tenía 7 años. Había sido invitado por el entonces presidente del club, Ricardo “Richard” Dewey. En ese momento la entidad se llamaba Escuelita Petroleros Privados.

“En el inicio solamente jugaban los hijos de los petroleros y los que no eran petroleros no jugaban. Y mis viejos no eran petroleros, pero como yo y mi familia siempre vivimos enfrente del camping, iba a los entrenamientos, pero no podía jugar por ese tema”, aseguró el joven de 24 años a LMNeuquén.

Enzo “Turu” Rodríguez, el goleador y albañil de Neuquén. Foto: LM Neuquén

El también fundador del club un día lo vio peloteando contra el alambrado del camping y le preguntó si quería jugar con ellos. No tuvo ni que pensarlo, Enzo aceptó. Lo que nunca imaginó es que en 2013 el “Turu” se llevaría la Copa Neuquén con la sexta, mismo año en que se formó el Club Deportivo Rincón.

Según informó el medio, el ingreso al Federal llevó al técnico de León de ese entonces, Daniel Olea, a formar dos elencos de Primera (uno para Lifune y otro para el Federal). De esta manera la oportunidad de saltar de la quinta a la categoría mayor.

“Agradezco a Daniel Olea que siempre confió en mí, me siento muy identificado con estos colores y tengo el sueño de ver a mi querido club en el Federal A”, afirmó el padre de una nena de tres años que hace hasta lo imposible para sustentar su hogar.

