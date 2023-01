Neuquén: empleados fueron despedidos de una empresa petrolera al ser acusados de abuso sexual en “rito de iniciación”

El martes 24 de enero la empresa petrolera Tenaris, en Senillosa, despidió a ocho empleados acusados de abuso sexual con los ingresantes. A raíz de esto, los trabajadores impidieron el acceso de los camiones con sus familias como protesta para recuperar sus puestos de trabajo.

Por una denuncia de abuso sexual de un trabajador, se inició una investigación interna por la reiteración de prácticas sexuales como “rito de iniciación” de los empleados con los ingresantes a la compañía que, según la hipótesis de la Justicia de Neuquén, se trataría de un acto habitual.

Los empleados se impusieron frente al portón de la empresa petrolera junto a sus parejas e hijos y bloquearon el ingreso de los camiones en búsqueda de una respuesta.

La declaración de uno de los trabajadores despedidos por presunto abuso sexual

Alejandro Celi, uno de los trabajadores despedidos, dijo que desde Recursos Humanos los notificaron verbalmente que se habían quedado sin trabajo y no los dejaron ingresar.

En este contexto, los despedidos se manifestaron en la puerta de la empresa para recuperar sus puestos de trabajo. En diálogo con LU5, Celi expresó: “supuestamente fue con causa pero nos querían hacer firmar una hoja en Recursos Humanos para hacernos responsables y no la quisimos firmar, me dijeron que nos iban a llegar a nuestros domicilios, pero no nos llegó nada”.

Según la palabra del hombre despedido, solo firmaron dos personas que se hacían responsables del altercado. Para Celi la notificación de Recursos Humanos no tenía validez, por eso decidió protestar.

Al ser consultado sobre cuál fue el motivo de despido que le dijeron, aseguró que no estaba justificado sino que se dio porque “un muchacho nuevo se sintió maltratado, lo elevó al supervisor y se inició una investigación interna. Como no llegaron a nada, despidieron a todo el turno que estaba ese día”.

A partir de la manifestación, la Justicia comunicó que ordenó el desalojo de los protestantes y los despidos se dieron en base a una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público Fiscal por una denuncia de abuso sexual.

“Era una práctica que tenían naturalizada en la empresa”: la palabra del fiscal

Maximiliano Breide, fiscal jefe, explicó que “es importante destacar que el área Legales de la empresa es quien acompaña al empleado a hacer la denuncia, toman conocimiento de que en varias situaciones un grupo de empleados de la empresa Tenaris había abusado sexualmente de él”.

Según la autoridad, “era una práctica que tenían naturalizada en la empresa, que denominaban el cumpleaños, que era un rito con los nuevos que ingresaban y este empleado se animó a denunciar”.

La denuncia se realizó hace un mes y medio, pero la práctica era habitual entre los trabajadores. Al tomar declaraciones de otros empleados, se pudo saber que ellos también sufrieron los mismos abusos que otros los naturalizaron como un ritual dentro de la empresa.

“Lo tomaban como una ceremonia de una unidad penitenciara, lamentablemente uno está acostumbrado a a ver esas prácticas en las unidades penitenciarias y verlo en una empresa privada es chocante”, expresó el letrado.

Breide aseguró que la empresa automáticamente tomó cartas en el asunto. “Se entrevistó conmigo enseguida, nos aportó las videofilmaciones que mostraban minutos antes y después en los lugares donde había denunciado la víctima que esto había sucedido, hizo una investigación interna donde tomó declaraciones internas y aportó todo el material para que pudiéramos hacer nuestro trabajo”, agregó.

El fiscal contó que se contactó con la víctima y se realizaron los estudios médicos que comprobaron el abuso. Por eso, los empresarios despidieron a los empleados del turno, aunque todavía no se sabe si todos son culpables.

“Son varias personas que participaron del abuso porque era rito de iniciación, se había producido antes con otros empleados, algunos decidieron callar y otros decidieron contar en la investigación interna que contaron que también les había ocurrido a ellos”, reveló Breide.

El comunicado de la empresa petrolera

Después de darse a conocer la denuncia por abuso sexual en la empresa, las autoridades emitieron un comunicado al respecto. “Luego de tomar conocimiento de graves situaciones de acoso sufridas por un operario de la empresa ocurridas en las instalaciones de la localidad de Senillosa (provincia de Neuquén), se llevó a cabo una investigación interna y, como resultado del relevamiento, se adoptaron medidas disciplinarias sobre un total de 11 empleados”, comienza el escrito.

Además, destacaron que la empresa cuenta con una ‘Línea Transparente’ para que sus empleados puedan denunciar de manera segura y confidencial cuando se identifican acciones y desvíos al Código de Conducta. “La misma está habilitada 24/7, los 365 días del año y está disponible para empleados, proveedores, contratistas, clientes, entre otras partes interesadas”, finaliza el comunicado.