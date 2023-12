Meribet López, la petrolera neuquina que promueve la inclusión femenina en la industria: “No hay nada que no podamos hacer”

Con una sonrisa que cautiva a cualquiera, Meribet López se hizo viral en TikTok por mostrar su trabajo día a día. La neuquina, vecina de Rincón de los Sauces, trabaja en la industria petrolera y les explica a sus seguidores cómo desempeña su tarea cotidianamente. Además, imparte un mensaje del importante rol que cumple la mujer dentro de esta actividad.

“Empecé haciendo videos, sin ser consciente hasta dónde iba a llegar esto. Tenemos dentro de la industria lo que se llama tiempo muerto y, con un compañero subimos el primer vídeo cantando y estábamos con nuestra ropa de trabajo. Nos empezaron a hacer preguntas acerca de cuál era nuestro trabajo, qué era lo que podía hacer la mujer dentro de la industria, lo que yo hice fue mostrar justamente el día a día de nuestro trabajo”, comentó Maribet en diálogo con VíaPaís.

Maribet: la mujer petrolera

Actualmente tiene 32 años, pero desde muy chica que quería formar parte de esta industria: “Rincón de los Sauces es una zona petrolera, y mi abuelo trabajó muchos años en lo que es YPF, entonces básicamente estuve toda mi vida dentro de la industria. Desde chica supe que quería ir por el mismo camino que mi abuelo. Justo dio la casualidad que a los pocos años de haber terminado el primario, abrieron un colegio técnico, por lo cual, no hubo duda que iba a estudiar ahí”, comentó Maribet.

“Mi primer trabajo fue en una empresa de mantas oleofílicas, y siempre me llamó la atención. Me encanta la industria”, afirmó la mujer, que hace 10 años que trabaja en esta actividad. Hoy en día trabaja como oficial de protección catódica en una empresa de servicios petroleros: “Se trata de evitar que los caños que transportan fluidos, tales como aguas petróleo, se oxiden. Lo hacemos mediante micro amperios de corriente eléctrica, se inyecta esta corriente”, explicó.

Con miles de visualizaciones, Maribet atrajo a todos con su trabajo: “Lo que más llamaba la atención era el buen ambiente laboral porque normalmente los comentarios que hay en mis videos son justamente esos, es ir a pasarla bien en el trabajo. También la cuestión que de a poco la gente se empezó a interesar en la actividad, ya que protección catódica no es algo muy conocido”, afirmó.

Y continuó diciendo: “Nos empezaron a preguntar de qué se trataba y, obviamente dentro de las limitaciones que yo tengo para para filmar, tratábamos de explicarlo”. Lo que más destaca de su trabajo es el tiempo que comparte con sus compañeros, “nos divertimos mucho”, aseguró, y añadió que también la gusta la posibilidad de recorrer diferentes yacimientos.

Y continuó: “Trabajo en lo que se llama zonas varias que es yacimiento El Portón, Desfiladero Ballo, Puesto Hernández, y tiene unos paisajes muy lindos. Una de las cosas que más disfruto mi trabajo es que me lleva a recorrer muchos kilómetros, podemos ir conociendo distintas vistas, y a mí me gusta mucho la naturaleza”.

El rol de la mujer en la industria petrolera

Maribet afirma que, cuando empezó a trabajar en esta industria, era la única mujer: “Dentro de todos mis trabajos, salvo en el primero de las mantas, siempre fui la única mujer del servicio, en protección católica también. Hasta hace dos meses que incorporaron a una chica”, afirmó.

Y continuó: “En el secundario, cuando también empecé a trabajar, éramos poquitas mujeres, por lo cual, no era una dificultad porque básicamente siempre éramos pocas. Me pasaba que cuando empecé a trabajar en el servicio enseguida se creó buen ambiente laboral, por ahí el tema estaba más que nada con los hombres porque no sabían de qué manera tratarme. Están acostumbrados dialogar entre ellos de distinta manera, pero enseguida se fueron adaptando. No fue difícil, al contrario. Tampoco nunca me sentí aislada, ni nada por el por el estilo”.

Con respecto al papel que juega la mujer en esta industria, afirmó: “Somos cada vez más las mujeres que estamos dentro de esta industria y creo que es una tarea que no representa ninguna dificultad porque veo chicas manejando camiones, que es algo que me sorprende a mí inclusive que llevo años dentro de esta industria. Obviamente me deja más que claro que no hay nada que no podamos hacer”.

“También es una realidad que seas hombre o seas mujer, por ejemplo, en trabajos en los que tenés que levantar peso, por cuestiones de seguridad hasta más de 20 kilos no se puede sino, tenés que sí o sí pedir ayuda a otro compañero, entonces hoy por hoy ya nada es una dificultad”, indicó la joven petrolera.

Con sus videos que comparte en las redes, el mensaje que desea transmitir es que “no hay limitaciones”, y afirmó: “Todavía sigue habiendo una estructura bastante machista, cada vez es menos, pero todavía está. No es una realidad que no se puede trabajar bien, no representamos tampoco un problema y puede haber buen ambiente laboral”. “No me imagino estar trabajando en otro lugar que no sea este tipo de industria”, detalló.

Su sueño a futuro

Desde el año que pasado que Maribet estudia Recursos Humanos: “Me encanta trabajar en el campo, aspiro a futuro ejercer lo que estoy estudiando. Como profesional de Recursos Humanos me gustaría poder dedicarme a lo que es dar capacitaciones de inserción en la industria, después sobre la importancia de la salud mental. Las organizaciones, sin importar si son pequeñas, grandes o medianas, es importante que cuenten con profesionales del área de psicosocial o un departamento”.

Por otra parte, indicó: “Esta industria es generosa, cobramos muy bien, pero uno va perdiendo calidad de vida. Es poco el tiempo que podés pasar con tu familia, fui mamá hace un par de años y por ejemplo, me pasa que no puedo asistir a los actos de mi hijo o puedo ir, pero no a todos”.

Además, contó un episodio grave que le ocurrió hace un par de meses: “Cuando entro a protección católica tuve un compañero de cuadrilla por casi cuatro años y y justo sucedió de que le dio un ACV, y si bien tenía partes muy positivas, murió. Nosotros tenemos que seguir viniendo a trabajar, pero tratamos de contenernos entre nosotros”, detalló Maribet.

“En ese momento me di cuenta de que debería de haber una persona que pueda ayudarte a llevar ese tipo de situaciones adelante y así como esa situación puntual, los problemas que uno tiene, por ahí la ansiedad es algo que uno no sabe canalizar y que te puede llevar a jugar una mala pasada. Por lo tanto, me parece muy importante que las empresas empiecen a incorporar personal de psicosocial”, finalizó la mujer petrolera.