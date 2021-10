La situación con los mapuches en la Patagonia argentina sumó este martes un nuevo capítulo. Esta vez no es por algún conflicto a nivel nacional con funcionarios, sino algo que sucedió en una escuela primaria en Neuquén.

Marcelo Bermúdez, concejal del PRO, denunció que en una escuela primaria juraron los alumnos ante una bandera argentina y a la que utiliza el pueblo mapuche.

“Recientemente en la Escuela 182 de Neuquén, se realizó el acto de Promesa a la Bandera por parte de los alumnos del nivel Primario. Pero en el mismo acto prometieron consignas a la Bandera Nacional y a la Bandera Mapuche. Le envié una nota de queja a la Directora”, manifestó el concejal en Twitter.

Alumnos de una escuela de Neuquén habrían juraron por la bandera mapuche

En el mensaje del funcionario se ven ambas banderas en definitiva y la frase “Sí prometo”, que seguramente dijeron los alumnos de cuarto grado al jurar. Lo curioso es el momento, porque el juramento suele darse el 20 de junio.

“En esta semana cursaremos pedido de informes a la Ministra de Educación (Cristina Storioni) para que tome conocimiento de esta irregular situación”, finalizó el concejal.

En una respuesta dijo: “No está bien reconocer igual nivel de representación a las banderas. Una es de Nación/Estado y otra es de un pueblo. Esto es lo sustancial. En relación a lo otro su origen es Chile, y no son preexistentes al 9/7/1816. Datos no opinión”.

“Por ahí no me expresé bien. Antes del 9/7/1816 fecha de nuestra independencia no había mapuches en este territorio. Habitaban solo al Oeste de la Cordillera. Llegaron después. Por eso no son preexistentes”, expresó el concejal.