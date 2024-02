Vendimia 2024 en Mendoza: así será el nuevo sistema de elección de la reina de la celebración.

Durante las últimas semanas, los representantes del Gobierno de Mendoza mencionaron que analizaron algunos cambios sobre el sistema de votación y elección de la reina de la Vendimia 2024. Sin embargo, informaron que el voto seguirá siendo de parte del público, pero que, esta vez, no será por terminación de DNI, sino que dependerá del número de la entrada.

En cuanto al votante, se lo escogerá por un sorteo llevado a cabo en vivo en el Teatro Frank Romero Day, en la previa del Acto Central y, tal como cada año, el número del ingreso anuncia el sitio en donde se ubica el asiento para disfrutar de la celebración.

¿Cómo será la nueva modalidad de votación en Vendimia 2024?

El acomodador del evento irá asiento por asiento junto a una urna y una boleta, en la que el espectador depositará el voto a la candidata que desea que gane la corona vendimial.

Cabe destacar que la nueva modalidad será revisada luego de la festividad, para ver si podrá sostenerse en el tiempo, según lo anticipó el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, en diálogo con MDZ Radio, debido a que el sistema del año anterior causó ciertos descontentos.

Vía Blanca de la Reinas, Vendimia 2023, por el centro de la Ciudad de Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Foto: Ignacio Blanco

De esta forma, según informaron desde el Gobierno, el “azar frente al público” será el que seleccione a los votantes y ellos tendrán la posibilidad de elegir quién será la nueva reina de la Vendimia 2024 desde el 2 de marzo y hasta marzo de 2025.

“No quisimos sugerir nada en especial, queremos que se estudie por especialistas. Igualmente, tiene que seguir siendo una elección popular, no de funcionarios. Sin embargo, la sugerencia mía es que se haga a través de QR, en la entrada al anfiteatro y al azar, no por DNI. Incluso se podría pensar en habilitar a votar a gente que no esté en el Acto Central, hacerlo para cada ciudadano. Igual lo definirá Cultura, nosotros buscamos que no haya estrategia planificada de los municipios como en las últimas dos ocasiones, no tiene que suceder más porque les hace mal hasta a las reinas electas”, indicó el diputado Daniel Llaver de la UCR en 2023.

La ministra de Turismo y Cultura, Nora Vicario, tras la gestión de Rodolfo Suárez, expresó que “no hay ninguna propuesta concreta, el proyecto del legislador es más una expresión de deseo. Nosotros hicimos una elección legítima y transparente. No tengo ni tenemos objeción sobre esa elección. Las estrategias de los municipios alejados, la verdad que las aplaudo. El equipo que monitoreó el sistema de elección no vio nada, yo tampoco vi nada que haya vulnerado el sistema”.

Finalmente, con Vicario desplazada del Gobierno, optaron por cambiar el sistema, que, de todas formas, será monitoreado para informar sobre sus avances y comprobar si realmente puede mantenerse como modalidad definitiva.