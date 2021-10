Este jueves inició la vacunación contra Covid-19 para niños entre tres y 11 años sin comorbilidadades. Las largas filas y dos horas de espera generaron mal estar en los padres de los menores. Desde la organización indicaron que este rango “no es un grupo fácil de inmunizar”.

Entre los reclamos de los padres se encuentra la queja de esperar abajo del sol y resistir hasta más de dos horas para ser inmunizados. “Los chicos están aburridos y con ganas de irse”, comentaban fuera de la Nave Cultural.

Desde la organización del operativo indican que la situación con los menores no es tan sencilla y que gran parte de los niños lloran cuando llega su turno. “Se niegan a inocularse y en esos momentos hay que frenar el proceso para calmar al pequeño y continuar con otros”, declararon para un medio local.

“Hay padres que vienen con dos o tres hijos y no todos tienen la misma reacción o comportamiento. Es cierto lo de la espera pero no es algo voluntario. El de los niños no es un grupo fácil de inmunizar”, reportaron desde la Nave Cultural.

Vacuna Covid 19 Coronavirus Pandemia coronavirus niños chicos menores Lugar Cpc de Arguello Fotografia José Gabriel Hernández / La Voz

Si bien la espera fue larga, los más chicos pudieron ser inmunizados en su gran mayoría. Solo unos pocos volvieron a su casa sin su primera dosis.

Desde que fue anunciada la inscripción para los menores se registraron más de 90 mil inscriptos para obtener la inmunización.

Los padres y madres que deseen inscribir a sus hijos pueden hacerlo ingresando al sitio Mendoza. gov.ar. La confirmación del turno será enviada por el mail que se registre.