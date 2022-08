El miércoles pasado una joven madre quedó varada en la Terminal de Ómnibus de Mendoza. Una trabajadora del lugar la ayudó para que se pudiera sentir mejor y cuidar de sus dos hijos.

Victoria relató el suceso en las redes sociales para reconocer el gran gesto que tuvo Elena con ella para poder contenerla.

“Llegamos tarde desde Chile a Mendoza y perdí todos los viajes hacia San Juan, me entró una desesperación ya que estaba con mis hijos de 7 y 1 año. No conozco mucho el lugar y no sabía dónde habría un hotel cerca, me senté a llorar y se acercó Elena”, comienza el relato.

La foto que acompaño al posteo de la joven madre. Foto: Facebook Vicky Jorge

Luego la madre de los dos pequeños cuenta que la personas que le ayuda es trabajadora de la Terminal de Ómnibus.

“Me preguntó qué me pasaba le expliqué, fue y busco si algún bus salía a San Juan, ante la negativa me ayudó con las maletas y me ofreció quedarme adentro al resguardo del frío, que ella se encargaría de a primera hora sacarme el pasaje”, continúa el posteo de Facebook.

Elena Tejada trabaja dentro de la Terminal ubicada en el departamento de Guaymallén. La mendocina se mostró a disposición de la familia varada, ofreció su contención y pudo darle la tranquilidad necesaria

“Gracias bella por tus palabras cuente conmigo siempre, más cuanto más necesiten. Me emocionan sus palabras, aquí tienen siempre una amiga”, respondió Elena a la publicación.

La publicación se hizo viral

El posteo en Facebook llegó a los 1300 “me gustas”, casi 200 comentarios y más de 100 compartidos por los usuarios de la red social.

Varios comentarios felicitar el accionar de la trabajadora, mientras que muchos otros comentaban la amabilidad con la que realiza sus tareas la mujer.

“Yo estuve la semana pasada en Mendoza y ella trabaja ahí es muy cálida y amable” agrega en comentarios Cristina Curin.

“Me siento orgullosa de saber que alguien que trabaja en mi querida tierra sea tan bella persona, sin mirar a quien”, escribe Eva Alcaraz.

“A mí también me ayudó desinteresada mente muy alegre y buena voluntad”, dijo Gladys Valdez.