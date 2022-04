Las redes, pero principalmente Twitter, es el espacio por excelencia donde se desatan los debates menos esperados entre desconocidos. Sea el tema que sea, siempre habrá un usuario dispuesto a opinar para apoyar o disernir sobre una idea. Y eso fue lo que ocurrió a partir del tweet de una mendocina, quien contó que su hija le pidió ir a catequesis.

Cuando los niños cumplen entre 9 y 10 años, las familias que practican la fe católica, apostólica y romana envían a los chicos a preparase para recibir la Primera Comunión. Para ello, previamente deben ir a catequesis, para aprender todo lo que deben saber antes de recibir uno de los sacramentos de la Iglesia.

Los niños se preparan con la catequesis para recibir la Primera Comunión. Foto: Gentileza Diario Sud.

Ocurre que hay familias que no son afines a la fe cristiana, incluso a ninguna religión. Y ésta edad, alrededor de los 9 años, es en la que muchos chicos se preguntan por qué ellos no hacen lo mismo que sus amigos del barrio o compañeros de escuela y surgen los primeros interrogantes sobre creer o no en Dios.

Y ésta fue la situación que expuso una mendocina en sus redes. En su caso, su hija de 9 años le preguntó por qué no puede ir a catequesis, y tanto la pregunta de la niña como la respuesta de la madre desataron un interesante debate entre usuarios.

“Le explico a hija de 9 que no puede ir a catequesis porque no tenemos religión. Me pregunta en qué creemos. Le digo que en nosotras y en la ciencia. Y acota: ‘y si la ciencia inventa a dios?’”, fue el comentario que hizo Eleonora Lamm en Twitter.

Precisamente, Lamm es la subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, pero en Twitter una usuaria más que comentó lo que ocurrió con su hija y que le llamó la atención, al parecer no solo a ella, sino a miles de personas más.

En Twitter debatieron sobre los niños y la religión

Por el solo hecho de vivir en sociedad, sabemos que hablar de religión, política o fútbol puede traernos problemas, dependiendo del ámbito en el que planteemos nuestras ideas. Porque existen tantas opiniones al respecto, como personas en este mundo.

El comentario de Lamm en Twitter no pasó desapercibido y rápidamente aparecieron quienes se mostraron en total desacuerdo. “Y si la dejas a tu hija elegir si cree o no? Total es un sujeto de derecho y la libertad de culto está garantizada en nuestro país”, comentó una usuaria, quien tuvo más de 600 adeptos.

“Es un sujeto de derecho pero, no deslinda a los padres de velar por lo que creen correcto para este, que en su momento tendra poder de decisión. Asi como padres católicos no dejan a hijos huir de su religión tan aberrante, ellos tienen poder de decidir si inculcar culto o no”, le respondió otra.

Otro, apeló a comentar que es normal que a su edad, la pequeña plantee hacer lo mismo que sus amigos, ya que desconoce sobre el tema.

“A esa edad cuando todos tus compañeros salen del colegio y se van juntos a catequesis, uno quiere ir también (te lo digo siendo evangélico), pero no necesariamente por una cuestión de fe, uno quiere hacer lo q hacen los amigos, sin entender lo que eso es o significa”, esbozó el joven que pasó por lo mismo que la niña de 9 años.

Rápidamente apareció la opinión de una catequista, quien mostró tener experiencia con este tipo de situaciones. “He sido catequista muchos años y he recibido siempre a chicxs curiosos como tu hija. Algunos se bautizaron, otros simplemente aprendían y pasaban un rato con sus amiguitos en comunidad. A menos que tengas una decisión cerrada déjala que haga su camino”, comentó la mujer planteándole una nueva “opción”.

Por su parte, otra mamá contó que a ella le ocurrió lo mismo con su hija, pero que optó por mandarla para que ella forme su opinión sobre la religión. “Mi hija quiso ir a catequesis solo por curiosidad. Queria tener respuestas a preguntas que yo no podia contestar. La dejé ir y tomó la comunión. Hoy, diez años después, es completamente agnóstica”, expresó la usuaria.

