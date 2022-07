María Sol Moreno pasó por La Voz Argentina pero no pudo lograr que el jurado se diera vuelta y pudiera ingresar al reality de Telefe.

La sanmartiniana cantó una canción de Mon Laferte “Mi buen amor”, los coaches la escucharon atentamente pero no pudo hacer que dieran vuelta y ella ingresara al programa de canto.

Al terminar la audición a ciegas le dio la bienvenida y preguntó quién era el jurado Lali Espósito. La joven de solo 18 años respondió sus preguntas y afirmó que era de Mendoza.

La coach le dio un consejo a la mendocina. Foto: Telefe

La jurado de La Voz Argentina le confesó que justo antes de que empezara a cantar tenía el micrófono abierto. Lali escuchó la respiración de Sol y la frase que se autodijo “Yo puedo, yo puedo”.

La cantante de Disciplina le dio un consejo ante la negativa de la audición “Quiero que sepas que claro que podes. Vos podes todo!”.

Además, agregó que ese ‘mantra’ que se decía se lo tiene que remarcar todos los días y que más allá de lo que había pasado debía seguir trabajando.

A este gran consejo se le sumó la voz del coach Ricky Montaner, quien la alentó y le dijo que el programa no era la única oportunidad. “El hecho de que no nos hayamos volteado no significa que esto no sea para ti”, agrega.

La Sole también consoló a la mendocina y le dijo que a veces los nervios juegan una mala pasada. Pero que se fuera tranquila eso era totalmente normal durante una instancia como esa.

El jurado en la audición de Sol. Foto: Telefe

Los jurados coincidieron que al principio de la canción no pudo lucirse, pero que al terminal la canción de la chilena pudo verse quién era ella. Este esfuerzo no alcanzó para quedarse pero tendrá una oportunidad en “El Regreso”.

Al despedirla todos los jurados, Lali se paró de su sillón y fue a abrazar a Sol. Entre ese apoyo la cantante pop le reiteró sus palabras de aliento y la joven corrió llorando a sus padres que estaban en la parte del costado esperándola.

María Sol se mostró contenta frente al recibimiento de sus padres y Marley. “Me voy contenta”, finalizó mientras el conductor le hablaba en el back.