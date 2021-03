Durante su paso por la educación primaria, Sofía Salazar recibió muchas burlas por parte de sus compañeros debido a la forma en la que hablaba de manera nasal y la dificultad que tenía con algunas letras. La joven asegura haberse enojado con ella misma por no hablar bien y temía comenzar la secundaria por miedo a más burlas.

Por su experiencia incluso había pensado en abandonar sus estudios. “Me sentía muy triste, pensé que no iba a poder hablar nunca bien. Me quitó las ganas de seguir el colegio”, comentó.

Actualmente transita el tercer año de la secundaria, luego de casi una década de tratamiento fonoaudiológico. A pesar de lo extenso de los tratamientos y recuperaciones de las tres operaciones que le realizaron, nunca se rindió.

La joven mendocina nació con fisura de paladar; es una patología congénita que como consecuencia tenía grandes dificultades para hablar. Ella vive desde los 6 años en la casa de sus tíos abuelos en San Martín. Familia que la apoya y que la acompañó durante en cada tratamiento.

En términos médicos la causa de su sufriemiento es “insuficiencia velofaríngea”. Según la página del Hospital Notti, esto sucede cuando el velo del paladar y la faringe no hacen suficiente contacto o cierre para pronunciar algunos fonemas y entonces se produce algo que se llama hipernasalidad. El tratamiento es fonoaudiológico, pero cuando los tejidos son tan insuficientes, ese esfínter velofaringeo no se logra cerrar y en este caso el tratamiento es protésico quirúrgico

Su primer gran cambio en su vida se produjo en séptimo grado cuando le dieron el bulbo, prótesis cuyo uso era desconocido en el momento en la provincia, por ende el personal médico del Hospital Notti tuvo que capacitarse en Chile para poder seguir con las intervenciones.

La joven le contó a Vía Mendoza cómo fue su experiencia con la prótesis: “Fue algo increíble, por primera vez sentía que hablaba bien. Al ponerme el bulbo era una voz y cando me lo sacaba era otra totalmente diferente”.

Éste fue el comienzo de un largo proceso con excelentes resultados. Todos los días, Sofi con su familia tenía que realizar una rutina para que ella lograra seguir con el procedimiento.

Hasta que el 24 de octubre del año pasado, fue intervenida para lograr una cura permanente mediante una operación que superara su patología base. El equipo médico que la intervino fue el Servicio del FLAP del Hospital Notti y la organización Smile Train, que se hizo cargo de todo el tratamiento. “Tuve la suerte de que me tocara un equipo médico excelente, me acompañaron en todo momento y me ayudaban a que no decaiga. Se armaron de paciencia para mí”, explicó alegre la joven sanmartiniana a Vía Mendoza.

Luego de la operación, Sofía asegura que su vida cambió para siempre. Ahora se siente más confiada de sí misma, porque sabe que nadie la va a molestar. A pesar de querer en su momento dejar sus estudios, ahora tiene en mente ser fonoaudióloga para cuando termine sus estudios secundarios.

Actualmente, participa de la formación del coro de niños con Fisura Labio Palatina impulsado por la FLAP del Hospital Notti y a principios de este 2021 se animó a grabarse cantando. Este video llego a los oídos del cantante colombiano Sebastián Yatra, quien le envió un mensaje motivador.

Sofía apoya a las personas que sufren de esta patología base, y para todas ellas dejó este mensaje: “Primeramente, no tienen que darle importancia a las personas que los molestan, no deben dejar que esas personas arruinen su autoestima. Sean fuertes, van a poder hablar bien y salir adelante”.