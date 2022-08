Se definió la Copa Gobierno Mendoza de fútbol femenina con más de 500 mil pesos en premios

Ya quedaron definidas las llaves de la primera fase de la Copa Gobierno Mendoza, en donde una treintena de equipos de fútbol femenino de todas las regiones de la provincia se enfrentarán entre si por primera vez de manera oficial.

El certamen comenzará el 4 de septiembre con la primera fecha. Serán 32 equipos, en 16 llaves iniciales. Las localías serán en la primera ronda para los equipos del Gran Mendoza y Este. Y desde la segunda, los encuentros se definirán en canchas neutrales.

Copa Gobierno de Mendoza- Femenino Foto: Liga Mendocina de Fútbol

Las llaves

Independiente Rivadavia vs Maipú; Fadep vs Ferro de Alvear; Universitario vs San Carlos; Argentino vs C.D. Tupungato; Lavalle vs Argentino; Tunuyán; Banfield/Pink vs Pedal (San Rafael); Rivadavia vs Volantes Unidos (Malargüe) y Amuf vs S.D. Montecaceros.

Godoy Cruz A vs La Amistad; La Gloria vs El Tropezón; Gimnasia vs El Fuerte; Godoy Cruz B vs Colón; Talleres vs San Martín; Estudiantes vs Escuela D. Junín; Luján vs Social Tupungato y Las Pumas vs La Posta Tunuyán.

¿La motivación?

Lo novedoso de esta Copa Gobierno de Mendoza es que, para ayudar a los clubes además de motivarlos a participar, habrá $560 mil pesos en premio. Lo cual cada ganador desde la primera llave tendrá su recompensa económica, ya que en Mendoza el fútbol no es profesional y pocos clubes son los que invierten en sus planteles de mujeres e inferiores para que puedan jugar.

Pero lo que los premios serán para:

Vencedores de los 16vos.: 10 mil cada uno (160 mil en total)

Vencedores de los 8vos.: 15 mil cada uno (120 mil en total)

Vencedores de los 4tos.: 25 mil cada uno (100 mil en total)

Vencedores de las Semifinales: 40 mil cada uno (80 mil en total)

Ganador de la Final: 100 mil

La competencia promete ser intensamente entretenida y con mucho apoyo de la gente.