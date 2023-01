El 2023 comenzó con una ola de calor que se instalará por varios días en Mendoza. Aun así, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron otra alerta por tormentas y eventual caída de granizo empezando el fin de semana.

Mendoza presenta para este jueves 5 de enero una alerta amarilla por tormentas que podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, importante actividad eléctrica y no se descartan chaparrones de lluvia y nieve para algunas zonas, informó el SMN.

El alerta abarca el noroeste de la provincial, afectando a las zonas cordilleranas de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato y se extiende para todo el fin de semana.

Desde el Gobierno de Mendoza especificaron que las tormentas primero se desataría en en la cordillera, especialmente en el Valle de Uco, Luján de Cuyo y Las Heras. Defensa civil no descarta para este jueves formación de núcleos de tormenta en el Gran Mendoza y el Este.

Rigen dos alertas meteorológicas para Mendoza: qué zonas serán las afectadas. Foto: Gobierno de Mendoza

Las zonas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, que pueden ser algunas localmente fuertes y podrán estar acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Por eso, las autoridades, pidieron que todos aquellos que deseen cruzar a Chile por el Paso Cristo Redentor tengan en cuenta las condiciones meteorológicas, ya que en varias ocasiones el túnel se ha visto cerrado por tormentas.

Frente al alerta, el SMN recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias.

Alerta por altas temperaturas: Qué hacer ante un golpe de calor

La ola de calor llegó a la provincia y se mantendrá hasta el martes 10 de enero. Mientras tanto, las autoridades dieron algunas medidas para prevenir golpes de calor y quemaduras en la piel, que se encuentran entre las principales amenazas de estos días.

Golpe de calor, síntomas Foto: Centro de Salud tres arroyo

¿Cómo reconozco los síntomas?

Sudoración excesiva.

En los bebés, puede verse la piel muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal (sudamina).

Piel pálida y fresca.

Sensación de calor sofocante.

Sed intensa y sequedad en la boca.

Calambres musculares.

Agotamiento, cansancio o debilidad.

Dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos.

Dolores de cabeza.

Irritabilidad, llanto inconsolable en los más pequeños.

Mareos o desmayo.

Temperatura del cuerpo 39°C o 40°C.

Respiración y frecuencia cardíaca acelerada.

Alteración del estado mental y del comportamiento, como vértigos, mareos desorientación, delirios, confusión o pérdida de conocimiento.

Convulsiones.

Consejos para evitar un golpe de calor Foto: Defensa Civil

¿Cómo prevenir un golpe de calor?

Cuidar la hidratación y la alimentación: dar el pecho a los lactantes con mayor frecuencia; ofrecer a los niños abundante agua segura y jugos naturales durante todo el día; no consumir bebidas con cafeína o con alto contenido en azúcar, como las gaseosas corrientes; incorporar verduras y frutas a la alimentación.

No exponerse al sol directo entre las 10 y las 16.

Reducir la actividad física en los horarios de mayor calor.

Vestir con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros.

Bañar y refrescar a los niños con frecuencia.

Mantener a los niños, los mayores y las personas más vulnerables, en lugares bien ventilados, usar ventiladores o aire acondicionado -ya sea en casa o lugares públicos- cuando la temperatura ambiente es muy elevada.

No consumir bebidas con alcohol, ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido.

¿Cómo actuar ante un golpe de calor?