El actor y escritor mendocino Eduardo “Cato” Aguilar ganó con “Los Ángeles Blanquinegros” un lugar en el libro publicado por Cultura AFA “Historia de los hinchas y sus Clubes”. Y puso a Gimnasia en un privilegiado lugar entre las instituciones directamente afiliadas.

“Gimnasia es el único del interior del país, si consideramos que Talleres de Córdoba y Argentinos de Rosario son afiliados directos de AFA. Así que fue una tremenda alegría ver al escudo blanquinegro allí”, confió el autor.

Historias de hinchas y clubes de la AFA. Foto: Cato Aguilar

El libro de la AFA “Historias de los hinchas y sus Clubes” fue presentado en la 46° Feria Internacional del Libro. Es la tercera publicación de Cultura AFA que consistió en un compilado de 26 narraciones referidas a clubes y escritas por representantes de cada institución.

La edición estuvo a cargo del director de Cultura AFA, Néstor Vicente, y el prólogo fue escrito por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los Ángeles Blanquinegro, el único del interior del país. Foto: Facebook

Sinopsis de “Los Ángeles Blanquinegros”

La historia contada por Aguilar hace referencia a sus dos profundas creencias: Dios y Gimnasia. En Los Ángeles Blanquinegros cuenta por qué Dios los elige para animar una gran fiesta del fútbol en el cielo. Y destaca nombres ilustres de la historia del club, entre dirigentes e hinchas.

Su obra, en realidad, contenía 1.900 caracteres por lo que -para ser incluida en el libro de AFA- debió reducirla a 620. Lo cual dejó a muchos personajes afuera que “sabemos que están cumpliendo con las tareas que el señor les encomendó”.

“Fue como si a un pintor le mutilaran la mitad del cuadro. Pero lo tuve que cortar, no tuve otra alternativa”, confesó.

Los Ángeles Blanquinegro, el único del interior del país. Foto: Facebook

Quién es el Cato

Cato es hincha del único club de Mendoza que no es de barrio, ya que Gimnasia y Esgrima surgió de la fusión de Sportivo Belgrano situado en la cuarta sección de Ciudad, el Colegio Agustín Álvarez de calle Chile y Gimnasia de Esgrima, en calle Gutiérrez.

El club de los ‘Pitucos’, como también se lo conoce, está ubicado en el Parque General San Martín igual que su rival Independiente Rivadavia, pero éste fue el que acaparó a la popularidad de los alrededores. Por eso es, según afirma, “estoy orgulloso de que en Gimnasia seamos pocos porque hay que tener paladar para serlo”.

Se podría decir que Aguilar es de los hinchas más querido. Reconocido y respetado por los pares de otros colores, no hay quien lo vea que se niegue a abrazarlo. De gran carisma, el Cato es de los que deja la rivalidad adentro del campo de juego.

El Cato, primer integrante de los 33 activos en Gimnasia y fundador de la Agrupación Blanquinegra

‘Los 33′ es la denominación que se le dio a la hinchada de Gimnasia, en la década del 60-70 aproximadamente. En un partido del Lobo contra Palmira, el relator y periodista de LV8, Marcelo Houlne, “vio que éramos un puñado de hinchas y nos bautizó así. Fue en la época en que Gimnasia ganaba todo, el local, el Nacional y ni hablar con el Víctor (Legrotaglie) haciendo de las suyas como técnico de la misma manera que lo hizo jugando. El nombre nos quedó para siempre”, contó Cato quien admitió que no se perdía ningún partido. Y hasta el día de hoy, con sus casi 77 años (los cumple en agosto) sigue yendo a ver a la primera, la reserva, femenino y las inferiores.

Cato, junto a sus hijos Rodrigo y Mariana. Foto: Facebook

“Es inevitable. Mi viejo me transmitió esta pasión y yo se la pasé a mis hijos, Rodrigo y Mariana, y ahora mi nieto Joaquín”, aseguró uno de los fundadores de la Agrupación Blanquinegra en la década 70-80 y admirador de “los famosos 33″ de la actualidad.

La fiesta, las rampla y el pasaje de su vida

“Habían unas 900 personas en la fiesta de presentación del libro, en el salón José Hernández. Hinchas, dirigentes, jugadores de las pensiones de los clubes y yo. Nos iban mencionando y entregando el libro. Pero cuando lo hicieron conmigo, en ese momento en que caminaba ese largo trayecto por la rampla hacia el escenario, vi en la pantalla el escudo de Gimnasia y fue una emoción tan grande..! He recibido muchos premios entre Festival de Mar del Plata, Martín Fierro, Distinción Sanmartiniana, pero éste tocó lo más sensible de mis hebras. Ver el escudo del Lobo entre todos los demás... nunca imaginé. Es muy fuerte”, contó el Cato.

Foto grupal de Cultura AFA Foto: Face

La sensación que le dejó a uno de los “33″ fue que “estaría bueno hacer algo así como lo que realiza Cultura AFA pero en Mendoza. Gimnasia tiene sus actividades culturales bien desarrollado pero estaría bueno que las haya en todas las instituciones en general. Cultura AFA incluye coros (NdR: el de Racing fue el que cerró la fiesta), escritores, actores y en nuestra provincia hay artistas de sobra, que son hincha de algún club”, dijo.

Y luego concluyó: “Lo otro que me dejó fue esa sensación sentida mientras subía al escenario viendo el escudo de Gimnasia. Pasé muchos momentos en que pensé que el mundo se me acababa. Luché para salir adelante con mi familia, con una hija discapacitada quien es mi sol, la hincha número uno del Lobo. Esta mención y premio, con un cuento sobre mi Gimnasia, fue un envión más. Mirá que tuve otros premios, pero con este sentí que lo logré como hincha. Era lo que me faltaba: confirmar que Gimnasia y Esgrima de Mendoza es el más grande de todos por los siglos de los siglos. Amén como dice el final de mi narración”.

Cato y Maxi Salgado, juntos en Comunicaktores. Foto: Facebook

Premios y obras

Distinción Sanmartiniana 2012; 21° Festival del Cine en Mar del Plata 2006 y múltiples festivales nacionales e internacionales, con el corto “Alicia se murió otra vez”; Dos Martin Fierro con la co-producción de Informados transmitido por Canal 7 ‘67 y con el Silencio de Andrés Llugani 2013.

Obras de teatro: 40

Narraciones: “Los Angeles Blanquinegros”, “Simplemente El Víctor”, “Don Carlos”; “Manolo”, “Chupete, chupete” dedicado a Ángel Mauricio Badía, “Mi hijo el Rodri”, entre las publicadas.