Pronóstico del tiempo en Mendoza: este 1° del 2024, ¿se podrá salir a pasear?

Si se realiza ejercicio , intentar no estar demasiado activo y tomar descansos. Se recomienda hacer cualquier actividad deportiva o física temprano en el día , antes de que suba demasiado la temperatura ambiente.

Beber suficientes líquidos, como agua o bebidas deportivas, para que no sentir sed. No obstante, no se debe beber cantidades muy grandes en poco tiempo, ni ingerir tanto líquido para evitar una sensación de incomodidad.