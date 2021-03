Integrantes de la comisión de Desarrollo Social, analizaron un expediente que establece la atención prioritaria a grupos vulnerables en el ámbito público y privado.

Este expediente es autoría de Cecilia Rodríguez (UCR) y se le acumuló otro proyecto, de similares características, de María José Sanz (UCR).

El proyecto alcanzó los votos positivos para su despacho aunque obtuvo la negativa de legisladores del Frente de Todos - Partido Justicialista, al ponerse en consideración. El expediente será girado a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para continuar su estudio.

Experiencia Ciudad de Mendoza

Beatriz Martínez fue convocada por integrantes de la comisión para que pudiese compartir la experiencia en la Ciudad de Mendoza, ya que el municipio a través de la Ordenanza 4010 de agosto de 2020, estableció esta prioridad de atención en el ámbito público y privado de la comuna.

Explicó Martínez que “la ordenanza, primero lo que marca es la prioridad en la atención de las personas con alguna discapacidad, personas mayores, personas embarazadas. A nivel comercios la recepción ha sido excelente, es importante destacar”.

A su vez, la concejala relató el proceso dado una vez aprobada la disposición municipal. Se envió, junto con las tasas municipales, un comunicado sobre la misma y cartelería identificatoria para colocar en los espacios, de manera que todos ya tuviesen la información específica.

Luego, se organizaron capacitaciones virtuales, a través de plataformas electrónicas, y finalmente recorridas de visita del propio intendente y/o concejales y concejalas para “dialogar y evaluar” el efectivo cumplimiento de la normativa y cómo había funcionado.

Compromiso social

Agregó que “al día de hoy tenemos la alegría de decir que no ha habido ningún tipo de sanción, la gente, mucho más allá de lo que nosotros pensábamos, ha tenido un compromiso enorme. No hubo casos, ni denuncias de personas que hayan expresado que no se los atendió o que no les dieran la prioridad; o que el comercio no tuviese el cartel. Ha funcionado bien”.

Finalmente, Beatriz Martínez sostuvo que la Dirección de Comercio municipal es quien controla el cumplimiento de la ordenanza, que no se han aplicado multas por incumplimiento de la misma y que las sanciones previstas se encuentran relacionadas a lo que expresa la Ley provincial 5892.