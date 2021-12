Pese a que la vacunación contra el Covid-19 no es obligatoria en el país, el Gobierno nacional anunció que desde el 1 de enero a las personas mayores de 13 años se les exigirá el pase sanitario para eventos como salir a bailar en discotecas o espacios cerrados, al ingresar a salones de fiestas, viajes grupales y eventos masivos de más de mil personas en lugares abiertos, cerrados o al aire libre.

Días antes del anuncio, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, había desestimado la implementación de una medida como ésta, pero al ser una disposición nacional se aplicará en todas las provincias.

Desde el sector nocturno provincial conversó con Vía Mendoza, Rodolfo Martínez, vocero de IDEAR e integrante de la Cámara de Industria del Entretenimiento Argentino de Cuyo. Martínez se expresó a favor del pase al recordar que el sector perdió 19 meses de trabajo durante el cierre estricto en la pandemia.

Pase sanitario para ir a bailar

Las personas que no tengan el esquema completo a partir del 1 de enero no podrán ingresar a locales bailables. Con respecto a la logística de pedir el carnet, Martínez informó que no habría mayor inconveniente porque el personal de seguridad está capacitado y que junto con el pedido de DNI para corroborar la mayoría de edad (18), se controlaría el pase sanitario con el esquema completo.

El vocero de IDEAR también comentó las medidas que tomaron los empresarios para poder garantizar la apertura de los locales bailables y los salones de fiestas, como fue exigir que todo el personal que trabaja en el lugar esté vacunado.

“Hay una diferencia entre hoy con vacunas y antes sin vacunas, sin ninguna duda respetamos la decisión de quienes no se quieren vacunar. Pero no queremos que esa conducta ponga en riesgo al resto de los mendocinos que sí quieren tomar medidas para protegerse”, agregó el vocero.

Además, Martínez hizo hincapié en que 10.000 familias dependen del sector y que una gran garantía de que siga habiendo apertura y se realicen eventos es la vacunación.

Hasta el momento no hay locales bailables que hayan prohibido a alguien el ingreso por no estar vacunado, pero esta medida a partir del primer día de enero sería diferente.

Con respecto a los vacunados en el exterior suponen que podrán acceder como los vacunados en el país, ya que también se plantea hacer un entrecruzamiento de datos para que se pueda lograr la verificación del pase.

¿Qué pasará con las fiestas del 31 de diciembre?

Uno de los grandes incógnitas que hay luego del anuncio nacional, es que si el pase sanitario se deberá pedir en las fiestas organizadas para festejar Año Nuevo el 31 de diciembre, debido a que las fiestas se celebrarán a partir de las 00 de ese día.

Ante la duda el sector de diversión nocturna entiende que sí se debería pedir porque ya regiría la medida, pero advierten que estarán a la espera de lo digan las autoridades para poder accionarlo.