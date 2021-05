El gobierno nacional incluyó a varios departamentos de Mendoza en los dos niveles de mayor riesgo frente a la pandemia de Covid-19 y desde la Casa Rosada consideran que Rodolfo Suarez debería aplicar medidas más estrictas.

El Gran Mendoza está considerado en Alerta Sanitaria, lo que implicaría según la mirada nacional que se debería suspender reuniones sociales, clases, actividades deportivas, sociales y religiosas, entre otras. Para los menos complicados, podrían al aire libre con límite de 10 personas y horarios para la actividad comercial.

Lo cierto es que los gobiernos nacional y provincial tienen una mirada distinta del escenario. Para los locales, la provincia se encuentra en una situación epidemiológica estable con una meseta alta de casos de Covid-19 (ver debajo). Las notificaciones diarias están al mismo nivel de las que se presentaban en el pico pero las curvas de casos se estabilizaron, con excepción del sur que, impulsado por el brote de General Alvear, muestra un recorrido ascendente.

Criterios

El Decreto 287 definió cuatro zonas según el riesgo epidemiológico y sanitario, de menor a mayor según 3 indicadores: razón de casos, incidencia cada 100 mil habitantes y ocupación de camas UTI. Ninguno de los departamentos de Mendoza quedó incluido en los dos primeros, de riesgo bajo o medio.

General Alvear, Junín, Las Heras, Lavalle, Rivadavia y San Rafael fueron incluidos con alto riesgo (en zona 3) con los dos primeros indicadores en rojo. San Martín y Tunuyán también, bajo parámetros similares pero considerando que estabilizaron parte de su situación los últimos 14 días.

En alerta epidemiológica, es decir el nivel 4, quedó el Gran Mendoza: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú.

Considera departamentos de alto riesgo epidemiológico y sanitario (zona 3), aquellos en los que se presenten algunos de los siguientes parámetros:

1) La razón de casos superior a 1,20 (casos de los últimos 14 días respecto de los 14 previos)

2) Incidencia de casos superior a 150 (casos confirmados los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes).

3) Aquellos que en los últimos 14 días hubieran estabilizado el aumento de casos, a entre 0,8 y 1,20 y que presenten una incidencia superior a 250.

Además, en situación de alarma epidemiológica y sanitaria están los grandes aglomerados urbanos, con más de 300.000 habitantes, cuando la incidencia es igual o superior a 500 y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva sea mayor al 80 %.

Confusión

Pero la situación no es tan clara. Algunos departamentos de la provincia no fueron incluidos en ninguna categoría mientras que para atizar el desconcierto, hay quienes cuestionan que Las Heras fue incluida en dos categorías (aunque no cambiaría en nada las medidas que le tocarían en suerte).

Otro punto esencial de discrepancia es General Alvear. Mientras que Nación lo incluyó en una categoría de menor riesgo que el Gran Mendoza, es la localidad a la que el gobierno mendocino aplicó las medidas más estrictas de la provincia, con restricciones en ingreso y egreso.

Así, gráficos en mano, en el gobierno advierten que la región Metropolitana y el Sur son las más críticas y entre las dos concentran 83% de los casos detectados las últimas dos semanas: 67% corresponden a la primera y 16,6% al Sur. Pero aseguran que se sigue dando respuesta sanitaria.

Alvear es la única zona cuya curva va en ascenso y el crecimiento explosivo de casos de las dos últimas semanas duplicó el promedio provincial: 1,4 versus 3,43. En tanto la incidencia de casos fue de 1.573,3 frente al promedio de la provincia de 604,9.

Los datos disponibles corresponden a lo medido hasta la semana epidemiológica 16 que es la última cerrada y procesada, el 24 de abril.

El 40% de aumento de casos en toda Mendoza, medido al día miércoles había bajado a 20% los 14 días previos (1,2). En la semana 15 había sido de 2,9 es decir que bajó más de la mitad.

En la Región Metropolitana el más complicado en cuanto al aumento de casos es Las Heras, con 1,49 (es decir que las notificaciones aumentaron 50% en dos semanas). Mientras que según la incidencia, la Capital es la que tiene más impacto con 836 casos cada 100 mil habitantes.

De todas formas, Capital, Guaymallén, Godoy Cruz y Luján desaceleraron su tasa de crecimiento los últimos 14 días.

Si se toma toda la zona Sur el crecimiento de casos es de 1,37 (General Alvear empuja hacia arriba) mientras que la incidencia es de 595,5.

En el Este fue de 1,44 (es decir 44% más los últimos 14 días ) con 497,8 de incidencia. Allí, el peor parado es Rivadavia con 2,77, es el que más crece y tiene 553,6 de incidencia. Finalmente el Valle de Uco tiene 1,56 de crecimiento de casos y 427,4 de incidencia cada 100 mil habitantes.

La ocupación de camas en el Gran Mendoza deja a la provincia comprometida, con 92% de ocupación la semana anterior, 90,16% esta y 88% en el promedio provincial.