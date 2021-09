Cada persona tiene su estilo definido, muchos dentro de lo que se animan, sin probar de lo nuevo. Hay una marca mendocina, impulsada por una joven sanjuanina, que busca desafiar lo rutinario y quiere pintar fuera de las lineas. Se trata de Monse y su creadora, Noelia Sanchez.

Noelia es la creadora y diseñadora de esta marca. Ella es licenciada en diseño e indumentaria y con su graduación nació Monse, producto final de su tesis. La sanjuanina eligió a Mendoza para estudiar y finalmente se quedó en la provincia para establecer su marca.

Ella es Noelia Sanchez, la mano detrás de Monse. Gentileza Paula Lampeduza

Su manera de expresarse

A lo largo de nuestras vidas, nos urge buscar las maneras de expresarnos y demostrar quienes somos. Noelia logró canalizarlo a través de la moda y a través de sus creaciones. Monse no es la primera marca que la joven idea, pero sí es con la que se quedó, su “bebé”, como ella lo llama.

Monse nació como pensamiento mientras Noelia estaba cursando su carrera, surgiendo como su proyecto de tesis para recibirse. Fue todo un proceso lograrlo, ya que en su facultad surgió todo un debate alrededor de su proyecto. “Fue todo un tiro y afloje, hasta que me dejaron hacerlo. No sabían como guiarme”, comentó Noelia a Vía Mendoza.

Pero la recepción fue mezclada desde más de un lugar. Algunos de sus familiares y amigos inclusive le cuestionaron su elección porque la sexualidad y cuerpo era todo un tabú, justamente lo que Noelia quería desafiar.

Sus piezas no tienen género, pueden utilizarse por quien quiera hacerlo. Pero sí en cada una de sus piezas busca resaltar el poder femenino de quien lo utiliza. Gentileza Paula Lampeduza.

“Hay muchas cosas que socialmente están ocultas, pero están. Me gustan muchas las subculturas, porque son una manera de expresar eso que no se dice. Además cada vez que me decían que no, quería hacerlo más. Todo lo que sea transgredir me impulsa. Más me impulsa, me prende fuego”, expresó la diseñadora.

Y así con su tesis de grado nació su marca, abriendo su atelier a finales del 2016. Fueron años de recopilación de información y estudio, que Noelia fue clara en expresar que finalmente valió la pena.

Rompiendo tabúes y estructuras

Según Noelia, Monse es transgresión y liberación del poder femenino. Sus productos estrellas son los arneses, chokers, corsets y accesorios de BDSM. “Lo sentí como una liberación sexual. Había mucho tabú con respecto al sexo y el cuerpo”, comentó la joven mientras contaba que cuando diseñó su primer arnés se dio cuenta que era lo suyo, “era por acá” expresó.

Y cuando participo de la Fashion Week de Mendoza en el 2017 como concursante del semillero, pudo significar hacía donde quería llevar su marca. Noelia detalló que cuando estuvo en el evento, observó que todos los cuerpos eran iguales, no rompían del estereotipo común y corriente.

Sus piezas llegaron y desestructuraron todo lo que fue Fashion Week ese año. “Fue re loco, nadie entendía nada. Llegue con mi arnés y era todo totalmente diferente a lo que había. Al final nadie habla de esto, pero cuando lo ven no cierran los ojos”, dijo Noelia.

Sus modelos en muchas oportunidades son sus amigas, como lo es Vivina Barrozo con este barbijo. Gentileza Paula Lampeduza.

Además de no seguir los estereotipos y desafiar a los tabúes, Noelia constantemente busca que sus piezas logren marcar la diferencia con lo que hace sentir a quienes lo usan. El poder femenino es lo que quiere impulsar, más allá de los géneros, y el sentimiento de libertad. “Dejar de lado el pudor, el que dirán y la falta de aceptación. La idea es que estos accesorios generen en nosotros el poder y la fortaleza necesarios para liberarnos de todas las inseguridades impuestas socialmente”, lee su sitio web.

Y cambiar la imagen de la indumentaria BDSM es lo que está logrando con Monse, demostrando que por más que sea una moda agresiva, puede ser delicada a la vez y sacar el lado femenino de uno.

La marca y lo que atrae

Monse ha sido foco de atracción en las redes sociales y en el mundo de la moda, atrapando el ojo de diversas celebridades. Hace tan solo unos días, una de las piezas de Noelia fue utilizada por Jimena Barón, en una de sus apariciones en La Academia.

La cobra utilizó una de sus piezas para una de sus apariciones en La Academia. Gentileza Jimena Barón

Fue la vestuarista de Jimena quien se comunicó con Noelia, para que la cantante lleve un arnés de Monse. Fue todo un sueño para Noelia, ya que fue algo que de alguna manera, ella ideó años atrás. La joven prefiere no regalar su trabajo o canjear, ya que considera que sus piezas pierden valor por ser mostrados 5 segundos en la cuenta de alguien conocido.

Fue algo que se planteó hace 3 años atrás, cuando su papá le sugirió regalar un arnés a Jimena Barón. Ella le contestó que no que “En unos años, Jimena me va a buscar a mi”. A sorpresa y alegría de Noelia, así fue y Jimena Barón visitó su pieza, con posibilidades de usar más en el futuro.

Jimena Barón utilizó un arnés de Monse. Gentileza Jimena Barón

Asimismo, en sus redes sociales, lo que vale es la interacción y la fidelización. “No me importa tener 20 mil seguidores. Prefiero tener 4 mil y que me compren”, detalló la diseñadora, mientras comentaba que comunica lo que quiere transmitir con Monse.

Todo lo que comparte es pensando con mucho amor y hacía un objetivo en participar. No utiliza personas que sean modelos, sino que quiere mostrar variedad de cuerpos. “Quiero mostrar que todos pueden usar esto, no es solo para la intimidad”, comentó Noelia.

Noelia inclusive detalló que sus piezas pueden utilizar para lo que sea, intimidad, fiestas o simplemente para salir de la monotonía de lo cotidiano. Además sus piezas pueden irse resignificando, cobrando nuevos sentidos de acuerdo a cuando se utilizarán.

Tal como dice su sitio web, Monse quiere “hacer de la sexualidad una forma de expresión, de juego y no un tabú”. Pueden seguir los diseños de Noelia en el Instagram de Monse o visitar su atelier, ubicado en la calle Belgrano al 1093, en la oficina C.