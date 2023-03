Mendoza: tiene Parkinson, lo estafaron, y ahora están a punto de desalojarlo, pero amigos armaron una campaña para ayudarlo

A veces, la vida da las batallas más duras a ciertas personas; pero también les otorga amigos y familia de hierro para estar a su lado contra viento y marea. Así es la vida de Sergio Reynoso, un mendocino de 58 años que en 2001 fue diagnosticado con Parkinson. Ahora, una orden de desalojo llegó a sus manos y sus seres queridos comenzaron una campaña solidaria para encontrarle un lugar para vivir.

Todo comenzó cuando la esposa de Jorge, Silvia Triburio, heredó la casa de su mamá. “Somos tres hermanos los que heredamos el lote con la casa materna. Uno de mis hermanos me cedió su parte, y el otro decidió construir su casa en el fondo”, cuenta a Diario el Sol.

Así dejó la empresa constructora la casa de Sergio. Foto: diario el sol

Entonces, el cuñado de Sergio comenzó a trabajar en la obra: contrató una constructora que diseñó y planeó edificar la casa en el mismo terreno donde vivían Silvia y su esposo. Pero al poco tiempo de comenzar, la empresa dañó accidentalmente una de las paredes principales que sostienen la infraestructura de la casa de la pareja.

“La constructora que contrató mi hermano para hacer su hogar, dañó una de las paredes, afectando la estructura de la casa familiar, afectando principalmente el techo, por lo que no podríamos habitarla hasta no repararla”, explicó Silvia, quien no quiso dar el nombre de la empresa.

Cómo fue el desalojo de Jorge Reynoso y su esposa

La pareja logró negociar con la empresa, y se llegó al acuerdo de que mientras la constructora reparaba los daños ocasionados en su casa, esta se haría cargo de pagar el alquiler de otro lugar para que vivieran.

Así, Sergio y Silvia se mudaron, pero pasó el tiempo, y las obras en el lote nunca inicaron. El panorama empeoró cuando cuando la empresa dejó de pagar el alquiler en diciembre del 2022 a pesar de lo que habían acordado.

“Lo último que hicieron fue sacar las puertas y las ventanas, con la promesa de empezar a construir, pero no vinieron más. Hace tres meses que no sabemos de ellos, y el alquiler tampoco lo han pagado”, expresó Silvia. Ante la desaparición de la empresa, como no dio respuesta, fue intimada vía judicial.

Pero mientras tanto, la situación de Reynoso y su esposa cada vez es más delicada, al igual que el estado de salud de él. “Sergio necesita que esté cuidándolo las veinticuatro horas, debido al avance de su enfermedad. Yo soy peluquera y se me hace muy difícil trabajar, porque tengo que dejarlo solo muchas horas, y él depende casi un 100% de mí”, explicó la mujer.

Ahora, en estos últimos días, recibieron la notificación de desalojo del departamento donde alquilaban, llevándolos a una situación límite.

La colecta que armaron sus amigos y cómo colaborar

Ante la difícil situación, su familia y amigos organizaron una campaña solidaria en las redes sociales y realizaron ciertas gestiones para que el Ministerio de Desarrollo Social y Salud les diera una mano. Así, le brindaron asistencia para la compra de materiales de construcción y un arquitecto para ayudarlos a adaptar las habitaciones de su casa para mayor comodidad de Sergio.

“A través de las redes, sus amigos comenzaron una colecta para ayudarnos y estamos muy agradecidos por eso. Es muy emocionante ver a personas como nosotros, colaborar con mucho o poco para ayudar”, señaló Silvia.

Para ayudar, podés transferir a los siguientes datos de cuenta de Mercado Pago: