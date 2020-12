Martín Repetto es una de las grandes revelaciones de este 2020 en materia fotográfica. Es que este cardiólogo de 42 años explotó su faceta artística gracias a la mirada de la realidad con la que cuenta.

Su obra, “Musas inspiradoras”, causó mucho impacto. Es que en los pasillos del Español logró retratar un momento íntimo de dos enfermeras del pabellón de Covid en un momento de máxima tensión, en un momento en el que se preparaban para ingresar a realizar sus tareas diarias y que presentó en el Salón Fotográfico del Sur.

Tras esa intervención, llegó la invitación para participar con su foto en la 12ª edición del Encuentro de Muralismo de Godoy Cruz, destinado a los y las trabajadoras de la salud como homenaje a su trabajo diario.

Martín Repetto es coordinador del servicio de cardiología del Hospital Español y apasionado de la fotografía. Martín repetto

Este médico mendocino empezó a tomar notoriedad en el ambiente en enero pasado cuando se sumó al proyecto Tu Rostro al Nombre con un autorretrato dentro de un quirófano y terminó de explotar cuando participó del Salón Fotográfico del Sur, la única muestra real de Argentina, que se desarrolló en el Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo de Godoy Cruz, evento concolgado real de fotos que tocó el tema pandemia (bajo la consigna de Fotografía periodística en tiempos de cuarentena) y que se movió íntegramente vía streaming.

El coordinador del servicio de cardiología del Hospital Español se codeó con reporteros gráficos de la talla de Eduardo Longoni, Rubén Digilio, Rodrigo Abd, Pablo Piovano y Sebastián Gil Miranda, entre otros, a nivel nacional, y con Orlando Pelichotti, Marcelo Carubín, Nacho Blanco, Marcelo Aguilar y Mariana Villa dentro del plano local.

Su foto, dentro del Encuentro de Muralismo, de 2,80 por 1,40 metros, puesta en escena por Gabriel Marchetta de Proyecto Coaxil, se encuentra en calle Belgrano del departamento, justo en la ochava con calle Erlich. Allí, los rostros cubiertos de Claudia y Silvia rinden homenaje a todos y cada uno de los trabajadores de la salud que dieron y dan batalla al Covid-19.

“Es muy fuerte ver la imagen en esta esquina y más en el hospital en el que hace 17 años que trabajo. Es un homenaje a todos los trabajadores de la salud, pero sobre todo a estas dos enfermeras que han estado al pie del cañón durante toda la pandemia”, sintetizó el doctor Repetto, luego de la inauguración formal del mural junto a autoridades municipales y del hospital Español.

Respecto del Encuentro de Muralismo, Repetto dijo: “Vi el trabajo de muralismo que hicieron varios reporteros gráficos en la ciclovía y me encantó. Y cuando llegó la propuesta de Patrimonio y Arte de la comuna no lo podía creer porque ver reflejado mi trabajo en una pared no tiene comparación. Me encanta que la foto sea vista por la gente que camina o pasa por esta esquina”.

Y agregó: “Hace 6 años que encontré en la fotografía mi cable a tierra en momentos importantes. En este año particularmente pude complementar las dos cosas: la foto y la medicina ya que en enero me presenté a una convocatoria del proyecto Tu Rostro al Nombre con un autorretrato donde me muestro dentro de un quirófano. Ese fue el inicio ya que luego fui invitado al Salón Fotográfico del Sur (evento auspiciado por el municipio)”.

"Perder el miedo a mostrar mis fotos fue muy importante, sobre todo por el contexto que estamos atravesando. Es algo histórico", declaró el cardiólogo.