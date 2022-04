Los guantes se volvieron una de las tendencias para este otoño- invierno 2022. En Mendoza ya se comenzaron a ver algunas tiendas que los tienen a la venta y las cantantes de Argentina los incluyen en sus outfits.

Estos accesorios, sobre todo los guantes largos, son los favoritos de varias mendocinas. Mediante un sondeo en las redes sociales se determinó que a gran parte de las mendocinas les gusta la tendencia, sin embargo no todas lo usarían.

Por miedo a destacar, por no saber cómo combinarlos o simplemente por que les resulta incómodo, la parte de la población que no los prefiere se queda con los accesorios “convencionales”. Esta parte de la población femenina no llega al 50%.

Por otro lado, el resto de las mujeres de Mendoza que participaron de la recolección de información indicaron que les parece una prenda que usarán mucho en los próximos meses para estar a la moda. Gran parte de ellas prefiere los guantes negros antes que cualquier otro color.

En su mayoría, las mendocinas usarían esta prenda para salir a bailar. En segundo puesto de ocasiones favoritas para usarlos se encuentra una cena. Estos guantes se ven muy delicados y hacen que el outfits se vea mucho más elegante.

A pesar de ser algo más arriesgado de lo que en las calles se suele ver, muchas mendocinas lo usarían para cualquier momento de sus vidas en cualquier ocasión. Si miedo a las críticas algunas lo usarían hasta para ir a la facultad.

El auge de estos accesorios fue en los 50′ y para entonces la tecnología estaba en otro momento histórico. Para darle un toque actual muchas mendocinas indican que prefieren guantes que no tengan dedos para poder tener una mejor manipulación de sus celulares sin necesidad de quitárselos.

Emilia Mernes apuesta por los guantes sin dedos para esta temporada. Foto: Instagram

Una tendencia que resurge

El uso de los guantes se remonta a la realeza de 1800, la esposa de Napoleón Bonaparte fue la primera es usar una tendencia que cíclicamente vuelve a ser noticia. En ese momento se usaban arriba del codo y junto con vestidos elegantes.

Luego de muchos años volvió a resurgir con mucha fuerza en los 50′ gracias a que dos diseñadores de renombre los adoptaron y los comenzaron a implementar en sus pasarelas. Marilyn Monroe fue una de las grandes figuras que inmortalizó la tendencia en ese momento.

En Argentina en ese momento comenzó a verse sobre todo en eventos muy elegantes. Una de las mujeres que solía implementarlo en muchos de sus outfits fue Evita de Perón, que para el momento impuso más de una moda.

Actualmente, la moda volvió con el boom de la serie norteamericana Euphoria. El personaje de Maddy protagonizó el poster de presentación del audiovisual y revolucionó la moda con ese look y con otros que usó durante el rodaje.

Luego, la llegada de los Oscars reafirmó la moda que se vio presente en la alfombra roja. En Argentina cantantes como Emilia Mernes los implementan seguido en sus outfits, sobre todo guantes sin dedos para mayor comodidad.