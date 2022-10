Jóvenes Unidos por Maipú: la asociación que buscar cambiar la realidad de sus vecinos

El panorama económico de la provincia es cada día más difícil. En cada rinconcito de Mendoza hay barrios que necesitan no solo ayuda, sino contención para que sus vecinos puedan salir adelante. De esto se encarga la Asociación Civil Maipú Unidos, que si bien hace 6 meses quedaron formalmente constituidos, su trabajo ya lleva años en las calles del departamento.

“Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es un progreso y trabajar juntos es un éxito”, Relata el slogan de la Asociación en la que ya más de 30 jóvenes participan para poder cambiar la realidad de sus vecinos.

La asociación Maipú Unido necesita colaboración para seguir funcionando. Foto: Asociación Maipú Unido

Alexis Pereyra, presidente de la Asociación, habló con Vía Mendoza y contó como comenzó la Asociación: “Todos venimos desde muy chicos trabajando en el ámbito social, somos todos de distintos barrios del departamento de Maipú. Nuestro trabajo se ha enfocado en el vecino, pero más específicamente en el chico para poder sacarlo de la calle”.

En un principio cada joven se movía y ayudaba en su barrio, hasta que la solidaridad y la vida los unió y fue así como surgió la Asociación civil Maipú Unido, que ya lleva 5 años funcionando y 6 meses constituido formalmente como asociación.

“Uno ve lo que pasa en el barrio, pero uno no ve lo que pasa fuera de este. Entonces como que nosotros nos empezamos a enfocar en eso. Hace 5 años, fuimos 3 las personas que empezamos y hoy somos mas de 30 jóvenes que colaboramos con merenderos, escuelas, familias, problemáticas”, enfatizó Alexis.

La asociación Maipú Unido necesita colaboración para seguir funcionando. Foto: Asociación Civil Maipú Unido

Desde la Asociación contaron que son varios los proyectos en los que vienen trabajando, pero que tienen un objetivo en común: “mejorar la calidad de vida de los maipucinos, trabajando para poder aportar desde nuestro lugar, como asociación y como juventud, nuestro granito de arena”.

Entre uno de los proyectos que vienen trabajando se encuentra la idea de poder volverse una asociación autosustentable, que pueda generar ingresos para mantener a la fundación, pero al mismo tiempo poder brindar empleo.

“Todos somos estudiantes, no tenemos ningún profesional, somos jóvenes laburadores que venimos desde abajo. Por eso, eso es lo que nos llevó a todo esto, ya que siempre estuvimos”.

Cómo colaborar con la Asociación Maipú Unido

El presidente de la Asocionción enfatizó en que ellos quieren seguir ayudando y trabajando, pero que para eso necesitan colaboración. “Qué la gente se pueda unir, diciendo que pueden aportar algo, por más mínimo que parezca, para que podemos seguir entre todos y llegar juntos a esa familia, merendero, a ese niño que no tiene contención de nadie más”.

Son muchas las situaciones y lugares a los que desde Maipú Unido pretenden llegar. “Nos toca llegar a barrios muy humildes y a situaciones muy complejas. Muchas veces es muy triste, escuchamos no tenemos para comer, necesito construir porque vivimos bajo nylon, los niños no tienen para merendar. Son cosas que todos los días nos golpean”.

Nosotros vivimos acá, estamos en contacto con los vecinos y cada vez es mas difícil, nos cuesta recibir ayuda. Ahora no tenemos nada y nos cuesta poder colaborar. Queremos que este trabajo siga adelante, seguimos poniéndole el pechos, somos todos jóvenes que queremos trabajar, ayudar y salir adelante”, expresó Alexis.

Asociación Civil Maipú Unido, los jóvenes que necesitan colaboración para seguir ayudando. Foto: Asociación Civil Maipú Unido

También quieren poder contar con un espacio fijo para brindar talleres y contención, sacar a los chicos de la calles. “Somos de la idea de que los chicos tengan la oportunidad de ocupar sus cabezas en otras cosas y nosotros como asociación, como chicos del departamento que nunca tuvimos ese incentivo del vecino de que nos dijeran chicos miren hay otras opciones, otros caminos, queremos brindarlo ahora”.

Esas situaciones son las que día a día estos jóvenes ven y atraviesan, las cuáles los han marcado y por las cuales quieren seguir luchando. “Las problemáticas que más se ven son los abandonos de los barrios, de las familias, casas que no tienen nada, no tienen las condiciones dignas para vivir”.

“Acá, en este momento, tenemos que poner 50 y 50. Una mitad por parte de la asociación y la otra tiene que venir por parte del vecino para poder construir y llegar a algo. Esta bueno que los vecinos sean parte, que trabajen y no esperen que todo les llegue desde arriba porque si lamentablemente uno no sale a buscar, las cosas solas no vienen”, expresó el joven.

Asociación Maipú Unido Foto: Asociación Maipú Unido

Los interesados en colaborar se pueden comunicar por los siguientes medios, ya que desde la Asociación enfatizaron que toda ayuda es bienvenida: