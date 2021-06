La artista plástica Florencia Aise es reconocida no solo en la provincia sino también en el mundo por sus obras y su brillante talento. Sin embargo, en esta oportunidad, se ganó el halago del presidente Alberto Fernández, quien quedó impactado con un regalo que la mendocina le hizo en una de sus visitas a Mendoza y recibió la invitación directa del mandatario a almorzar con él en Casa Rosada.

En marzo de este año, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, Fernández estuvo en Mendoza y participó del desayuno de la Coviar. Por su visita, el Gobierno de Mendoza le hizo un obsequio especial, un cuadro hecho a mano por Florencia Aise, en el que reprodujo un racimo de uvas de malbec en una obra de técnica mixta (plata y oleo sobre lienzo) de 35 por 30 centímetros.

El cuadro de Florencia Aise para Alberto Fernádez. Gentileza.

Florencia reveló en diálogo con Vía Mendoza que el Presidente la contactó primero por Instagram el mismo día que le llegó el cuadro y después le pasó su número. “Empezamos a hablar y me dijo que cuando estuviera en Buenos Aires me invitaba a comer a la Casa Rosada para ver la obra que hay ahí. Viajé para ir a una galería este fin de semana y le avisé”, explicó.

Fue así que finalmente el fin de semana almorzaron como Fernández le había prometido y luego le hizo un recorrido por el Salón de Evita, el Salón de las Mujeres y pidió que abrieran el Museo. “Íbamos con la custodia pero él iba prendiendo las luces, muy loco todo”, resaltó la artista.

“Me voy acordando de cosas y no lo puedo creer. Soy pintora, no estoy metida con la política, pero es el Presidente que se interesó en mi trabajo”, expresó. Y agregó: “Hablamos mucho de arte general, arte argentino y de la familia, de los hijos”.

A la pintora le llamó la atención que tanto las personas que estaban en los escritorios de la Rosada como las dos secretarias del Presidente y dos ministros conocían su obra. Y contó que “el cuadro lo colgó en Olivos porque le encanta”.

Florencia Aise junto a Alberto Fernández. Gentileza.

Acerca del cuadro que pintó para Alberto Fernández explicó que lo hizo el día anterior y en un tamaño chico para que lo pudiera transportar fácilmente. “Fue un cuadro muy costoso en tiempo, no me paré en todo el día para terminarlo”, indicó Aise. Y comentó que el mandatario se había dado cuenta que lo había terminado horas antes de que se lo entregaran porque estaba fresco y le quedaron las manos pegoteadas.

Si bien el encuentro era para agradecerle el regalo, con Alberto Fernández hablaron de poder trabajar algo en conjunto con Nación o algún proyecto en el que Florencia pudiera contar con el apoyo del Presidente, pero aún no hay algo concreto.

“No hay un proyecto totalmente definido. Estamos viendo qué se puede hacer porque por el Covid no se puede despilfarrar. Le conté los proyectos que tengo en el exterior y me dijo que cuando tenga alguno que le pueda sumar al país van a ver si me pueden apoyar. Puede que trabajemos algo para una de las fechas importantes que se vienen”, cerró la artista.