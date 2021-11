Este domingo 14 de noviembre se celebra en nuestro país las elecciones legislativas generales, donde se elegirán las personas que legislarán los próximos cuatro años a nivel país, provincia y municipio. Además de la incógnita de a quién votar, muchas personas se preguntan que pasa si no van a votar este doming

o.

Al igual que en PASO de septiembre, aquellas personas que no asistan a votar y no presenten una justificación, deberán pagar multa. Además, la Cámara Nacional de Electores los sumará a la lista de infractores.

Esto es así porque votar es obligatorio para toda persona mayor de 18 años. Es un deber cumplir este derecho cívico de elegir nuestros representantes cada dos años. La multa de la persona que no asista es de $100 y si lleva acumulada la inasistencia de las PASO, deberá pagar en total $150.

El monto de la multa no sería gran problema, pero sí pueden surgir algunos obstáculos a la hora de realizar algún trámite en alguna oficina estatal o hasta inclusive acceder al trabajo.

En caso de que una persona no pague la multa luego de haber faltado injustificadamente, el artículo 126 del Código Nacional Electoral establece que quien no pagara la multa “no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales.″

Quiere decir que trámites como solicitar un acta de nacimiento en el Registro Civil o renovar la licencia de conducir, podría verse impedida. Por otro lado, para los menores de 17 años y los mayores de 70 años, votar es opcional.