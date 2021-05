En la previa al discurso de apertura de la Asamblea Legislativa -brindado por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez en la Legislatura de Mendoza-, los trabajadores de la Casa de las Leyes de Mendoza presentaron un video producido de manera institucional para saludar a los trabajadores mendocinos en su día.

En 4:30 minutos, el video repasa la rutina de un trabajador que sale de un barrio mendocino en una bicicleta eléctrica (luego de desayunar en una pastelería) y recorre distintas postales tradicionales de Mendoza. Entre ellas se destacan el Parque San Martín y la Peatonal Sarmiento.

Filmado en primera persona, a lo largo del video, el protagonista y los distintos trabajadores mendocinos que se cruza a su paso entonan -de una forma bastante original- el Himno Nacional Argentino. Una mujer que atiende un almacén, un médico, un taxista, estudiantes y una trabajadora que sube al mencionado taxi son quienes entonan la canción patria; entre otros.

El video de la Legislatura de Mendoza para homenajear a los trabajadores en su día dio que hablar en las Redes sociales.

Lo llamativo de algunas situaciones -como el hecho de que la joven que viaja en el taxi se baja el tapabocas para cantar parte del Himno- o que el protagonista use el barbijo de forma errónea (dejando la nariz descubierta) llevaron a que, casi en tiempo real, en las redes sociales no se hable de otra cosa que no sea de este original y llamativo video.

Realización

La entonación del Himno estuvo a cargo del Coro y de los trabajadores de la Legislatura de Mendoza; mientras que el responsable de Arte y Cultura de la Casa de las Leyes, Carlos Mendez y el realizador audiovisual Omar Escales fueron los coordinadores del video. Y la iniciativa surgió de las áreas de prensa, comunicación institucional y protocolo de las cámaras de Diputados y Senadores.

En la música, hicieron sus aportes Ariel Farías (piano), Érica Golvas (percusión) y el ya mencionado Carlos Mendez (guitarra).