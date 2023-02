El “Muñeco” Gallardo se tomó el fin de semana largo en Mendoza y se “enamoró” de Tupungato

No hay dudas de que en este último tiempo los parajes y las bodegas de Tupungato han sido la atracción entre los famosos. Ya visitaron al departamento mendocino Nicolás Cabré con su hija Rufina, y anteriormente lo hicieron Zaira Nara, Celeste Cid y Nicolás Vázquez. Ahora fue el turno de una figura del deporte nacional, Marcelo Gallardo.

El ex futbolista y ex DT de River decidió pasar el fin de semana largo en Mendoza, precisamente en el Valle de Uco, donde los viñedos entre montañas parecen ser la imagen imborrable de todos los visitantes. Y el “Muñeco” no es la excepción. Guardará esa postal atrayente en su mente, luego de visitar este fin de semana largo a una reconocida bodega para probar de las noblezas del vino tupungatino combinadas de buena gastronomía.

El "Muñeco" Gallardo en Mendoza, la gran atracción de los tupungatinos y turistas, durante su visita a una bodega. Foto: Gentileza

Entre sus paseos no hubo quien se sorprendiera de su presencia y dudara en fotografiarse y pedirle autógrafo al ídolo que estuvo casi 8 años conduciendo al equipo profesional del club de Núñez, para darle tantas alegrías por los títulos nacionales e internacionales obtenidos.

El "Muñeco" Gallardo en Mendoza, la gran atracción de los tupungatinos y turistas, durante su visita a una bodega. Foto: Gentileza

Según dieron a conocer desde el municipio, el “Muñeco” pretende quedarse en la “capital de la nuez y de los vinos de altura” junto a su familia, durante todo el fin de semana largo antes de reiniciar su camino como entrenador.

El "Muñeco" Gallardo en Mendoza, la gran atracción de los tupungatinos y turistas, durante su visita a una bodega. Foto: Gentileza

Cabe recordar que en los últimos días Gallardo recibió ofrecimientos para dirigir equipos de clubes europeos, como el Southampton y los Leeds United. Sin olvidar que pocos meses atrás fue mencionado en los medios como posible sucesor de Tité, en la Selección de Brasil, algo que no ocurrió y que por lo visto nunca estuvo en los planes del “Muñeco”.

Lo que si es un hecho en su presente es que el DT más ganador de River disfruta de su etapa de descanso en Mendoza, lejos de las canchas y de las presiones por triunfos.