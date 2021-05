Desde el lunes y hasta el miércoles el móvil sanitario del municipio de Las Heras estará en alta montaña realizando atención primaria, testeos, certificado de índice de masa corporal (IMC), inscripción al turno de vacunación Covid-19, vacunación antigripal para empleados municipales, entre otras iniciativas.

Desde la comuna tienen previsto atender a más de 600 vecinos lasherinos del valle de Uspallata en los tres días.

El vehículo llegó el lunes continuando con el programa Móvil Más Salud de Acción y Prevención Covid-19 que lleva a cabo la Municipalidad de Las Heras para continuar con la fuerte campaña sanitaria que ya ha pasado por diferentes distritos del departamento, haciendo foco en los beneficios de la prevención como primera vacuna contra la pandemia.

El espacio sanitario está ubicado en la explanada del Informador Turístico de Uspallata, en la intersección de Ruta 7 y Ruta 52. Su atención comienza a las 9 hasta que se completan los testeos diarios, así como una vez que se finalice con los cupos en atención primaria o certificaciones.

El único requisito que se solicita es el DNI para que la persona pueda acreditar su domicilio en la zona.

Una vecina del barrio Doctor Panela de Uspallata, Marta Guzmán se acercó al móvil sanitario porque tenía dudas sobre su estado de salud, ya que tenía algunos síntomas y destacó que “Me vine a hisopar porque empecé con síntomas de catarro días atrás y me enteré por Facebook que llegaba el móvil municipal al valle. Me atendieron muy bien y rápido, y me dio negativo gracias a Dios; es un servicio que recomiendo para hacerse atender, es gratis, es necesario y uno se saca las dudas y los miedos”, expresó Marta.

Por su parte, Blanca Carranza, médica del municipio y encargada del operativo en Uspallata, explicó que “llegamos para prevenir, concientizar y ofrecer servicios esenciales como hisopados, vacunación antigripal y los índices de masa corporal. Invitamos a la gente a que se acerque a recibir de manera gratuita estos servicios de salud”.

“La prevención es la clave para toda campaña sanitaria, ayudarlos en el aislamiento, darles los síntomas de alarma, y sobre todo para detectar y ayudar a la población”, detalló finalmente.

Vacuna antigripal

La comuna, a través de un convenio con la Obra Social de Empleados Públicos, OSEP, también ofrece al personal municipal que presta servicios en alta montaña la vacuna antigripal, se espera atender a más de 160 empleados que tiene la comuna en la zona.

Uno de los inoculados, Mario Castillo que es el encargado del cementerio de Uspallata aseguró que “con esta vacuna nos están protegiendo para poder seguir trabajando tranquilos en esta época fría del año”.

Los vecinos también reciben el Kit de Asistencia Covid, para que la familia que tenga en su hogar a un positivo de coronavirus acceda al módulo de alimentos y de higiene para desinfectar el domicilio.

Desde la comuna pieron a los uspallatinos que necesitem asistencia se acerquen al móvil donde se le realizará la evaluación social correspondiente y se le entregará el kit. Este contiene material de limpieza (detergente, amonio y alcohol) y un bolsón de mercadería.

Los vecinos podrán conocer las próximas zonas que se visiten en las redes sociales de la Municipalidad: Facebook (MuniLasHerasMza), Instagram (@lasherasmza), Twitter (@lasherasmza) o en www.lasheras.gob.ar. Fuente Municipalidad de Las Heras