Cada 28 de diciembre se celebra a nivel mundial el Día de los inocentes. Para este festividad se suelen realizar bromas leves hasta pesadas. Los mendocinos tienen sus favoritas entre las que se destacan test de embarazos falsos, simulaciones de chats y falsos positivos de Covid-19.

Mediante un sondeo se les preguntó a varios mendocinos cuáles son sus bromas favoritas para hacer en Día de los Inocentes. Varias de las respuestas son bromas más tranquilas que cualquiera puede reír y cumplir el objetivo, pero otras pueden causar algún daño a la persona que los reciba.

Falsos test de embarazos

Esta es quizás una de las bromas que más se repiten a nivel provincial el decirle a la pareja o a los padres que se está en la dulce espera. Una mendocina comentó su historia en la encuesta. “Le dije a mi papá que estaba embarazada por el Día de los inocentes, pero no salió como lo imaginé”.

La joven comenta que después de decirle a su padre la falsa noticia, el hombre no lo tomó para nada bien y se descompensó. “Se le subió la presión y tuvimos que llamar a la ambulancia. Si van hacer esta broma que no sea con personas hipertensas”, afirmó entre risas.

Otra mendocina, Florencia López, comentó que una vez le hizo esta broma a su pareja. “Primero busqué una foto en Google que se viera verídica para que no sospechara y encontré muchas, parece que no soy la única que le gusta bromear con eso”, indicó.

Después le mando un audio diciéndole a su pareja que tenia una noticia para darle y generó mucho suspenso, luego tiró la bomba. “Lo agarre medio desprevenido, porque estaba trabajando, pero creo que si no, no me creía”, concluyó.

La facilidad para encontrar estas imágenes en internet hace más sencilla la broma.

Simulaciones de Chat de WhatsApp

Varias aplicaciones disponibles para todos los celulares permiten crear conversaciones ficticias entre dos personas. De esta manera los mendocinos pueden crear conversaciones de cualquier tipo con quien sea de manera falsa.

Muchos comentaron que creaban conversaciones con sus jefes de trabajo donde supuestamente los echaban y después se lo enviaban a sus familias.

Falso positivo de Covid-19

La convergencia a permitido que muchas cosas relacionadas con el Covid se viralicen algunas falsas y otras no. Para el día de los inocentes algunos mendocinos comenzaron a crear conversaciones falsas o a buscar en internet test de Covid-19 falsos para hacer creer que tienen el virus.

El objetivo de esta fecha es la diversión, pero nadie se divierte si no está consentido. Por ello, las recomendaciones son hacerle bromas a personas a las que se sepa que no les va afectar de manera negativa y que gocen de buena salud.

¿De dónde surge le Día de los inocentes?

El Día de los Santos Inocentes se festeja cada 28 de diciembre y se remonta a días después del nacimiento de Jesús cuando el rey Herodes (de Judea) manda a matar a todos los niños (inocentes) menores de dos años nacidos en Belén para deshacerse del Niño Jesús. De esta manera evitaría la profecía de los Reyes Magos de que éste sería “el Rey de los Judíos”.

Actualmente, este trágico suceso ha dado lugar al día en el que todas las bromas valen aunque en este tiempo de convergencia digital los mensajes y fotos montadas son los más usados.