Desplazaron de su cargo a Alejandro Antón, director de Instituto de Seguridad Pública, quien está acusado de violencia de género y laboral, enmarcado en la legislación actual y la ley Micaela. En su lugar asumirá el actual director académico, Alberto Rivero.

La jueza Flavia Baños dio lugar y determinó que una docente no fuera a trabajar, como medida preventiva. No obstante, serían aproximadamente seis educadoras las que habrían acusado al ex director Antón.

La situación de conflicto IUSP arrastra varios antecedentes desde hace tiempo. hace unos días renunció el vicedirector, Sergio Bruni, por esta misma situación.

El Gobierno de Mendoza decidió no renovarle el cargo y en su lugar asumirá el actual director académico, Alberto Rivero.