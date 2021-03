Estamos a puertas de una segunda ola de Covid-19 en el país, y una de las indicaciones que establece el protocolo es que el servicio público de pasajeros circule con las ventanillas abiertas para favorecer la renovación del aire dentro del vehículo y disminuir de esta manera las situaciones de contagio. Sin embargo, según denuncian los pasajeros, esto es lo que menos ocurre en los colectivos del Gran Mendoza.

“El horario pico, que es en el que yo viajo es una mier… Me tomo el 610 barrio La Gloria, y nadie quiere abrir las ventanas”, cuenta la docente Nadya luego de haber recorrido con este colectivo este panorama.

“Es difícil como pasajero marcar estas cosas, igual que el buen uso de barbijo, tiene que salir de ellos – los choferes- o que haya más cartelería”, dijo Romina, otra pasajera habitual.

Por su parte, Nadya, continuando, agregó: “Vamos todos amontonados y sólo una vez nos bajaron para desinfectar la unidad porque casualmente –dice con ironía- estaban las cámaras de un canal de televisión para hablar con los pasajeros. Pero la gente no quiere abrir las ventanas porque el bondi agarra Costanera y vamos al palo y se mueren de frío pero vamos miles encerrados”, según publicó Los Andes.

Otro tema es la de los vendedores ambulantes, se suben a las unidades y se sacan el barbijo para hacerse entender y eso complica más la situación que se vive a bordo de los colectivos, añadió otra mendocina.

Agustina señaló que son reiteradas las veces en que las personas se suben al colectivo sin barbijo o que se lo sacan durante el viaje. “El chófer nunca les dice nada, cero responsabilidad. Hace poco me subí con mi novia al 562 de la línea 500. No se ve limpieza. No pueden solo limpiar una vez al salir y después al volver”, contó.

Natalia, en tanto, agregó que se toma cuatro micros al día y que en todos, por lo general las ventanillas van cerradas. “Sobretodo en el verano cuando venían con el aire acondicionado por el calor. No he visto a nadie pedirle ni al chofer ni a otro pasajero que abran las ventanas. Creo es algo que no hay conciencia de la importancia”, dijo agregando que: “Cuando han subido inspectores solo controlan papeles de vehículo pero nada más”.

Los controles en pandemia

Funcionarios de la secretaría de Servicios Públicos del Gobierno de Mendoza destacaron que se realizan controles de aplicación de protocolos sanitarios, higiene y desinfección. Esta es una tarea que realiza el Ente de la Movilidad Provincial EMOP con sus inspectores, y coordinado con los inspectores de las empresas.

“Estos protocolos, que se vienen aplicando desde el inicio de la emergencia sanitaria, se controlan en cada vuelta de recorrido (en controles de línea y punta de recorrido) y aleatorios, con desinfecciones del Iscamen. La ventilación forma parte de los protocolos en el transporte público, como también el cumplimiento de medidas generales (uso de tapaboca)”, dijeron.

Además agregaron que en los controles en el servicio intervienen inspectores y que hasta el momento no se han registrado casos donde tenga que intevenir la fuerza pública. “Intervienen inspectores y colabora también el chofer, en caso de que sea necesario reportar a inspectores o informar algún caso en particular”, dijeron. Fuente Los Andes