Desde el bloque de la UCR de Tunuyán presentaron un proyecto para solicitar al Municipio que realice un informe sobre piletas, campings, natatorios y clubes. La medida busca conocer cuáles son las condiciones para poder usar estas instalaciones con fines recreativos o deportivos.

Por medio de este informe la comunidad en general podría conocer cuáles son los lugares que están habilitados y cuáles son los protocolos y medidas de seguridad de cada uno. Así todos los tunuyaninos y turistas tendrían en cuenta el estado de cada lugar a la hora de asistir.

El pedido de informe surge a tres años de que un niño de 4 años falleciera tras caer a una pileta. El pequeño fue trasladado de urgencia en helicóptero al hospital Notti donde falleció tras permanecer en terapia intensiva por más de 10 días.

En aquel momento testigos informaron que, durante un recreo, Bruno se sacó el salvavidas que tenía, se acercó a la orilla de la pileta (en la parte más honda) se agachó y cayó al agua. Por el hecho la Justicia imputó a cuatro personas del lugar.

La nueva iniciativa hace hincapié en el hecho de que los natatorios no solo estén habilitados en cuanto a su estructura, si no también en cuanto a tener el personal calificado para dicha tarea. En el caso del pequeño no había personal capacitado- profesores de educación física- si no monitores adolescentes sin ningún tipo de preparación.

Fuente: El Cuco Digital.