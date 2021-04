El Poder Ejecutivo de Mendoza envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley respecto de la participación de la Provincia en el proceso de capitalización de IMPSA S.A.

Este pedido lo realizó la propia empresa en enero de 2020 por la falta de capital de trabajo, lo cual ponía en riesgo la continuidad de la misma dejando sin trabajo a 720 empleados propios y de más de 100 Pymes.

El ministro Vaquié explicó cómo sería la integración del Gobierno mendocino en la empresa IMPSA S.A. Abed

El ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié en forma presencial en el hall del edificio Margarita Malharro de Torres, explicó a las autoridades de las cámaras de Senadores y Diputados, sobre el alcance de esta iniciativa.

El proyecto establece autorizar al Poder Ejecutivo suscribir e integrar hasta 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de la empresa IMPSA S. A. La autorización queda condicionada a la efectiva participación del Estado Nacional en la suscripción e integración del paquete mayoritario de las nuevas acciones clase C.

En el inicio de la exposición el ministro Vaquié explicó los antecedentes de la empresa a lo largo de más de 100 años. En la actualidad mantiene 180 proyectos en distintos lugares del mundo. Entre los proyectos se puede mencionar las Turbinas de Yaciretá; Aerogeneradores de Parque Arauco y Equipamiento de YPF entre otros.