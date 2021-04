El diputado provincial Jorge Difonso presentó un proyecto para que el personal gastronómico y hotelero de Mendoza sea vacunado contra el Covid-19.

El ex intendente de San Carlos y actual diputado provincial pide que el rubro sea incluido como esencial y se priorice la vacunación de sus trabajadores.

Este lunes se determinó restringir la circulación nocturna en Mendoza tras una reunión entre el gobernador Rodolfo Suarez con los intendentes y el Gobierno nacional evaluará medidas para definir el escenario en el país. El objetivo del proyecto de Difonso, es mantener la apertura de la economía, pero la pandemia ha demostrado que es difícil hacer pronósticos ante el avance de los casos.

“Es necesario destacar que este sector, importante en la actividad económica y social de nuestra provincia, se ha visto enormemente perjudicado por la situación de pandemia, razón por la cual resulta imprescindible tomar las acciones necesarias a fin de apoyar al mismo, que de por si constituye uno de los pilares para liderar el crecimiento económico de nuestra provincia. Es de público conocimiento que, aparte de ser uno se los sectores que contribuyen en gran manera a la sustentabilidad económica de la provincia, también es la actividad que primero se ve afectada ante la toma de medidas restrictivas por la pandemia que atravesamos, pero si están perfectamente inmunizados ayudaría a tener activa esta actividad y no tener que cerrar y restringir este servicio no solo a los mendocinos sino también a los turistas que por nuestra provincia nos visitan, y de no ser así, provocarían despidos y cierres de establecimientos que difícilmente podrán abrir con posterioridad y fundamentalmente, se le priva a la provincia de una gran fuente de ingresos provenientes del turismo”, indicó Difonso en su proyecto

“El principal objetivo es que, a pesar de las dificultades que implica la pandemia en sí, se mantenga activa esta parte de la economía, a través de la inclusión de los trabajadores gastronómicos en el plan de vacunación. La salud no puede ser tenida en cuenta en forma aislada a la economía y nuestra provincia depende fundamentalmente de la actividad turística hotelero – gastronómica, que es una de las industrias más importantes de la misma, y de los ingresos que esta genera”, agregó.

Por el momento el país cuenta con tres vacunas: la Sputnik V, la Sinopharm y la Oxford-AstraZeneca.