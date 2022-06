Se trata de abrir caminos en una disciplina cuya historia comienza con varones, es la que están trazando Ana Donoso y Victoria Ledesma, las primeras entrenadoras en la Gimnasia Artística masculina en Mendoza.

Este deporte llegó a la provincia en la década de los 50-60, impulsada por Gustavo Neuman quien comenzó dando clases de gimnasia en el Liceo Militar a los alumnos, que en aquella época eran sólo varones.

Ana Donoso (gris) junto a Victoria Ledesma, entrenadoras de gimnasia artística de varones en el club Alemán Foto: José Gutierrez/ Los Andes Foto: José Gutiérrez

Fue maestro y profesor de cientos de jóvenes mendocinos que se dedicaron a la disciplina, la cual se fue propagando en distintos clubes, integrando a las mujeres como alumnas. Por muchos años, la tendencia fue: las profes mujeres enseñaban a mujeres y sólo los hombres a ambas ramas.

Pero esto cambió. Fue en este 2022 con Donoso y Ledesma, quienes se animaron al desafío de conducir a la competencia a un grupo de niños del Club Alemán.

Donoso: “Nuestro objetivo es ver hasta dónde llegamos en las competencias”

Las entrenadoras de 44 y 29 años respectivamente, fueron gimnasta y de muy jóvenes se interesaron en la enseñanza (siempre con nenas). Y luego de un encuentro masculino realizado hace unos meses atrás, se convencieron de que éste era el camino.

Motivadas por la coordinadora del Club Alemán, Marta Denegri, se abocaron a perfeccionar sus conocimientos para armar el grupo de varones.

“Fuimos a un encuentro del masculino y recibimos mucha ayuda de Juan Carlos “Juka” Rosales y Dante Gonzáles, dos de los entrenadores referentes en la provincia. Ellos nos explicaron la metodología y movimientos en aparatos específicos de varones. De alguna manera vamos creciendo progresivamente junto a nuestros chicos”, confió Donoso, quien contó que en su época de gimnasta aprendió mucho más con sus entrenadores hombres.

Si bien hay tres elementos que comparten las ramas femeninas y masculinas (suelo, barras y salto), en los caballeros hay otros tres que se difieren y son sólo para ellos: paralelas, caballetes con arzones y anillas.

“Las posturas son parecidas incluso hay movimientos técnicos que –desde nuestra experiencia como gimnastas- podemos asociarlas en esos elementos. Por ejemplo, cómo subir a las paralelas es similar a la ‘gran montada’. En el caso de lo honguitos (elemento de práctica para caballetes con arzones) el movimiento de cadera y manos, es una técnica que tenemos que ir incorporando, especializándonos”, confió Donoso.

-¿Qué es en lo primero que ponen foco en la gimnasia de varones?

-Los chicos requieren mucha más atención, no se los puede descuidar ni un segundo. Ellos juegan siempre sin medir el peligro, no tienen miedo y hay que enseñarles sobre el cuidado y la protección que deben tener de sí mismos. Es concentración y disciplina, desde un principio ya que es un deporte en donde todos elementos tienen su riesgo.

-¿Qué diferencias hay entre las ramas?

-Como las niñas, hay varones que son más flexibles que otros, o con más fuerza. Y otra diferencia es el nivel de fuerza, que le permite al joven extender su vida competitiva. Las niñas con 16 años ya son mayores, y los varones desde los 18. Y esto tiene su explicación en un rendimiento en relación a su desarrollo, las mujeres son más precoces. Y en varones, una vez que se desarrollan, la fuerza se extiende mas tiempo.

-¿Cuáles son los objetivos en este desafío?

-Nosotras comenzamos desde lo formativo, nuestros niños están en el nivel AC, que es el básico de la FIG (Federación Internacional de Gimnasia), pero ellos mismos piden querer competir. Así que el primer objetivo es que experimenten en los encuentros y vean a otros varones como ellos, hacer lo mismo, que se reconozcan en la pasión de la gimnasia con sus partes. Y después ver hasta dónde llegamos en las competencias.

Recursos diferentes y la experiencia de gimnasta es la ventaja

“Es excelente que se hayan animado. Ellas les van a proporcionar a los alumnos un extra que los profes varones no tenemos, la estética en los movimientos. Además, Donoso es muy buena entrenadora y lo sé por experiencia. En una época ella venía a colaborarnos y a uno de mis alumnos le enseñó un mortal con giro de 360 grados en las bandas (paralelas) para quedar en vertical. Un ejercicio complicadísimo que nunca lo podré enseñar y ella se lo hizo hacer en una clase. Ana tiene recursos sobrados para enseñar los elementos que sea”, confesó Dante González, entrenador de gimnasia masculina en Gymnos.

El antecedente a nivel nacional: Patricia Giordani pionera en entrenar a varones

Patricia Giordani, la pionera en entrenar varones de Elite en la Argentina. Foto: Gentileza Patricia Giordani

La rosarina de 55 años Patricia Giordani, fue la primera técnica de la gimnasia artística masculina en el país. Se animó a conducirlos hasta la Elite, convirtiéndose en una de las entrenadoras destacadas a nivel nacional.

Desde ya la gimnasia en Santa Fe es del más alto nivel. Ella comenzó en 1998 en el Sportivo Baradero, con la ayuda de Juan Carlos Pinto. Arrancó ayudando en las coreografías y luego se introdujo de lleno en alta competencia.

“Pato” confió que lo más lindo que recuerda es “la colaboración y camaradería entre entrenadores. La rama masculina de elite es hermosa pero lleva mucho tiempo. Los chicos tienen que ser muy apasionados para que sigan, junto al acompañamiento de la familia. Hoy ya no entreno elite pero sigo entrenando a niños”.

Y agregó: “Fui aprendiendo y creciendo con ellos. Vivía a través de ellos, se caían de un aparato y me caía también. Ya no entreno para Elite, pero con aquellos primeros alumnos me quedó un vínculo fuerte. Nos seguimos viendo, ellos siguen practicando aunque ya sean mayores, profesionales, con sus familias. Necesitan ese momento único con la gimnasia. Volver a ser los niños que volaban, y yo ahí, cerca”.