Sebastián Llaver (24) estudia Ingeniería en Recursos Naturales Renovables en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y representará a la provincia en Cumbre Ambiental de Estudiantes de Latinoamérica.

El joven expondrá en octubre del 2021 su tesis en Buenos Aires ante otros estudiantes latinoamericanos que están comprometidos en la transformación de sus universidades y del medio ambiente. Se trata de un proyecto sobre producción de fertilizantes orgánicos basados en bioresiduos

La Cumbre es una oportunidad única para que jóvenes de todo el continente puedan expresar sus ideas y proyectos en favor del medio ambiente.

“Es una alegría muy grande poder compartir mi tesina con estudiantes de otros países. Antes de iniciar el trabajo pensaba en que no quería realizar algo que una vez finalizado quedara archivado, quería que tuviera un efecto y me alegra poder compartirla y que no termine juntando polvo“, expresó Llaver en diálogo con Vía Mendoza.​

Sebastián Llaver, estudiante de la UNCuyo.

El proyecto mendocino

Sebastián presentará en la cumbre su tesina de grado que tituló: “Producción de Fertilizantes Orgánicos basados en grandes volúmenes de Bioresiduos en Agrosistemas del Secano Argentino: Dimensionamiento de Plantas de Compostaje a Escala Industrial”.

Acerca de cómo nació esta posibilidad, el joven mendocino contó: “Me enteré de la cumbre por mi director de tesis y me pareció una oportunidad muy buena para compartir el proyecto que elaboré a modo de tesina de grado”.

“Todos los estudiantes que querían ser delegados y representar a sus universidades, debían elaborar un documento en el que resuman un proyecto que estén trabajando en su región, relacionados a la temática ambiental“, explicó Llaver.

Y resaltó: “En mi caso estoy trabajando con el aprovechamiento de residuos de agroindustria, mediante la planificación de plantas de compostaje a escala industrial”.

El trabajo de Llaver será expuesto ante estudiantes de otros países.

El proyecto de Sebastián, además de ser innovador, llamó la atención y será expuesto ante cientos de personas de otros países, con posibilidades de ser tomado en cuenta en otras regiones.

“Creo que fui seleccionado por la importancia de mi proyecto, por la capacidad de replicarse a otras industrias del mismo rubro“, comentó el estudiante.

Y agregó: “Tiene cierta importancia que no sólo se está reduciendo la cantidad de residuos orgánicos que se producen en los procesos de agroindustria. Sino que a la vez se están transformando y se está generando un producto de valor, que puede ser aprovechado por las mismas industrias o comercializados dando lugar a un nuevo rubro”.

Cumbre Ambiental de Latinoamérica

Nacida en 2008 en Japón, pero con solo tres años en Latinoamérica, la World Student Environmental Network (WSEN) –por sus siglas en inglés- pretende conectar a estudiantes comprometidos en la transformación de sus universidades y del medio ambiente.

Su misión principal es ser un centro de referencia a nivel mundial como soporte de las iniciativas creativas de los estudiantes, para la incorporación de la sustentabilidad en los sistemas de educación superior a un nivel local, nacional e internacional.

La primera versión latinoamericana y en español de la WSEN fue en 2017, en Cochabamba, Bolivia, y la segunda fue al año siguiente en la Ciudad de México. Este espacio regional ofrece un ámbito de intercambio de experiencias y una visión cultural-ambiental para estudiantes de distintos países de América Latina y el Caribe.

Argentina fue seleccionada como sede de la tercera edición y consta de dos instancias. Una virtual que inició en octubre pasado en Buenos Aires, con conferencias, talleres y espacios de dialogo, debate y reflexión de los distintos proyectos. Y otra presencial que será en octubre de 2021, en la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), que recibirá a los delegados y delegadas de universidades de Latinoamérica y el Caribe.