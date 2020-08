Una joven de 21 años vivió momentos de tensión cuando el martes en la noche su expareja y la novia de este irrumpieron en un domicilio de Las Heras. Los agresores la golpearon, apuñalaron y se dieron a la fuga.

Sabrina se encontraba cerca de las 20.30 en una casa ubicada la calle Eva Perón de Las Heras. Su ex con la pareja actual, iniciaron una discusión y luego la atacaron.

Según el relato de la víctima en diálogo con radio Nihuil, ella había quedado en encontrarse con su exsuegra, la madre del padre de su hija. “Le tenía que llevar las tareas del colegio”, explicó.

Está internada en el hospital Carrillo de Las Heras.

Mientras Sabrina estaba reunida con la mujer, llegó su ex y padre de la hija de ambos. Pero el hombre no estaba solo, sino acompañado por su actual pareja.

“Empiezan a insultarme. Yo me voy a la casa de mi cuñada y ellos me siguen. Ahí me atacan y empiezan a golpearme mientras yo me defendía“, contó.

“A mi cuñada le avisan que me estaban pegando. Ella después me acompaña, pero en calle Lisandro Moyano y Callejón Morales me vuelven a atacar. Ahí es cuando me apuñalan y me empiezan a pegar entre los dos“, relató la joven.

