Por primera vez desde que comenzó la pandemia, volvió a tener lugar la Feria Internacional de Turismo “FIT América Latina” que, organizada por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT) junto a la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE), está celebrando su 25ª edición en el Predio Ferial La Rural de Buenos Aires.

Con un impactante stand dentro del Pabellón Nacional, el Ente Municipal de Turismo y distintos prestadores turísticos locales se encuentran promocionando los servicios, gastronomía, recreación, hotelería y productos marplatenses que pueden disfrutarse todo el año.

Durante todas las jornadas Mar del Plata estará presente en el stand 1340 del Pabellón Nacional, con una propuesta de entretenimiento que invita a los cientos de asistentes diarios a disfrutar de DJ’s en vivo, clases de cocina, degustaciones de productos locales y sorteos especiales.

Con un impactante stand dentro del Pabellón Nacional, el Ente Municipal de Turismo y distintos prestadores turísticos locales se encuentran promocionando los servicios, gastronomía, recreación, hotelería y productos marplatenses que pueden disfrutarse todo el año.

En los 100 metros cuadrados del stand, la ciudad se destaca presentando videos con todos sus atractivos turísticos reflejados en pantallas gigantes, una cabina de DJ, carteles de neón y una barra que simula ser la de un típico bar marplatense.

Con un impactante stand dentro del Pabellón Nacional, el Ente Municipal de Turismo y distintos prestadores turísticos locales se encuentran promocionando los servicios, gastronomía, recreación, hotelería y productos marplatenses que pueden disfrutarse todo el año.

El stand de Mar del Plata también cuenta con un puesto de información turística del EMTur y con la atención de diferentes prestadores de servicios de la ciudad. El gran trabajo de promoción entre el sector público y privado es gracias a la colaboración de Sonder Leben; Alfajores Malfatti; Licores Di San Mauro; Licores Romeo y Giulietta; Chimbote; Café Cabrales; Granja La Piedra; Conservas Marechiare; Saint Gottard; Balcarce; Havanna; Smoke Cave; Cámara de Productores de Kiwi; Papiks; Gin Kalmar; Gin Casa Rosa; Dulces Gloria de la Peregrina; OGHAM; Cheverry; Antares; Gluck; Gin Malaria; Natural Sur; Miel La Colmena de Cristal; Dulces El Coyunco; Alfajores Milagros del Cielo; Alfajores Il Toscano; Queso Los Alemanes; La Reina del Néctar; Azuquita; Olitas; Miel Adorada; y Alfajores Los T´puales.

Asimismo, las clases magistrales durante los días del evento están a cargo del Chef Matías Revori; Juan José Roda, de Gin Kalmar; Eugenio Lovirinich, de Gin Malaria; Lautaro Martin Tome, de Gin Restinga; Dolores Thibaud, de Koken Cocina Artesanal; Lucas Moyano, de Casa Pampa; Jesús Gómez, de Bruto; Luis Martínez, Juan Gabanelli y Nicolas Giorgio, de Acá tomamos café; Jeremias Lentini, de No Coffee No Prana; Martín Benedetti, de Sea and Coffee; Ezequiel García Simón, de Eurocafé; y la música en vivo con los DJ´s Julian Ignacio Fernández, de Quba; y Kevin Radics, de Bruto.