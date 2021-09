Desde el año 2014, la ONG Casa de Veinte fomenta diferentes actividades culturales y sociales en Mar del Plata pero una de las más llamativas es la de “democratizar” la lectura a través de una iniciativa que impulsa a la lectura. Con cada cambio de estación se lleva a cabo la “Siembra de Libros”, una actividad que invita a compartir material de lectura en toda la ciudad.

Desde hace cuatro años, la ONG Casa de 20 realiza una “Siembra de Libros”, pero ¿de qué se trata? Y ¿Cómo se puede formar parte de la iniciativa? Facebook: Casa de 20

El próximo martes 21, con la llegada de la primavera, “La Felíz” tendrá más de cien puntos públicos en donde habrá cajas con libros que los vecinos podrán retirar y también dejar a modo de donación.

Via Mar del Plata dialogó con la presidenta de la institución, Lucía Bonifatti, quien explicó los orígenes de la “Siembra de Libros”. “La ONG Casa de Veinte es una Organización no Gubernamental que lleva siete años en la ciudad de Mar del Plata y Batán. Nos dedicamos al desarrollo personal, comunitario y social, con distintas propuestas para que los vecinos puedan tener una mejor calidad de vida a partir de actividades creativas, deportivas, culturales y sociales”, sostuvo.

Y agregó: “Tenemos nuestra sede en 20 de Septiembre 1744 y dentro de las acciones que hacemos, hace cuatro años que realizamos el programa “Siembra de Libros” de Mar del Plata. Consiste en que cada cambio de estación –cada tres meses- dejar libros en espacios públicos; llevamos 23 mil libros entregados en espacios públicos. Son libros que recibimos en donación durante todo el año y alrededor de dos mil libros, en cada cambio de estación, los dejamos en paradas de colectivo, hospitales, plazas, parque veredas y todos los lugares donde circulan los vecinos”.

“La idea es que cada vecino se lleve la cantidad de libros que quiera de manera gratuita, los lea y a los tres meses o cuando quiera, los vuelva a sembrar, es decir que los vuelva a dejar en la vía pública para que esos libros sean encontrados por otros vecinos” aseguró Lucía.

En esta oportunidad, en el cuarto aniversario de la iniciativa, desde la ONG se pusieron como objetivo dejar cien cajas en cien espacios públicos de Mar del Plata. “Los libros los dejamos en cajas que tienen una inscripción donde se cuenta qué es la siembra de libros y cada uno de ellos tiene en su interior una etiqueta con la información”, indicó Bonifatti.

La siembra de Libros está comenzando a crecer en Mar del Plata pero ya existía en otras partes del mundo

“Esto surgió hace poco más de cuatro años cuando dos voluntarios de la ONG lo traen como iniciativa, como idea. En realidad hay una siembra de libros a nivel internacional que se hace, alrededor de 15 años en todo el mundo. Yo también la conocía pero nunca nos habíamos planteado en hacerla en Mar del Plata. Lo empezamos a hacer, se empezaron a sumar voluntarios, hay gente que solo trabaja para este programa y después tenemos el cuerpo de voluntarios de todo el año, que están en distintas actividades de la organización”, aseguró la presidenta de Casa de Veinte.

¿Por qué decidieron traer la siembra de libros a Mar del Plata?

Sobre la función principal, Lucía Bonifatti declaró que “fomenta la lectura, la democratización del libro, el acceso a ellos. La siembra de diciembre, que es muy cerca de las fiestas, los vecinos se llevan libros para regalar, eligen de los espacios públicos o de la sede (también sembramos en la sede) porque con el paso del tiempo, el libro se fue convirtiendo en algo bastante costoso. El objetivo también es que la gente no tenga que elegir qué leer por su bolsillo sino que se pueda llevar la cantidad de libros que quiera, que le interese. Consideramos que aportamos a las editoriales y a las librerías en esto del fomento de la lectura, no competimos”.

¿El libro compite con las nuevas tecnologías?

Al respecto señaló: “Notamos que el libro es un objeto respetado, preciado, valorado, que no se rompe, no se maltrata, no se roba. De hecho la gente hace de todo para donar los libros que quiere, no los tira a la basura; eso nos parece que está buenísimo, no compite con la tecnología ni con las nuevas posibilidades de lectura sino que tiene su lugar a nivel cultural y a nivel social, entonces la reacción de los vecinos es muy buena. Al haber tipos de libros de todas las variedades se produce el tema de poder elegir, poder conectar con el deseo y poder ver qué tipo de lectura pueden hacer y eso está muy bueno”.

“A veces el exceso de material de lectura que hay en internet termina siendo contraproducente, una caja llena de libros acota las posibilidades a 20 o 30 títulos y eso nos parece que es bien recibido”, remarcó Lucía.

Por otra parte aclaró que la gente puede seguir donando libros todo el tiempo, “inclusive el día de la siembra es un día en el que, a veces, recibimos más de lo que donamos. Pueden donar de lunes a viernes de 13 a 17 hs. en 20 de Septiembre 1744, inclusive el 21 de septiembre”, dijo.

Y recordó que “antes del Covid, un clásico era llevar libros al Hospital Materno Infantil, pero lo fuimos restringiendo. También vienen vecinos que se llevan cajas para sembrar en los barrios y la idea es esa, que la gente participe y siembre porque lo más lindo de esto, además de donar libros, es sembrar, es sumarse a la actividad de dejar libros. En general no dejamos de a un solo libro porque parece que alguien se los olvidó y el objetivo es que el que los encuentra vea que hay una caja que dice ‘es para vos, llévate el que quieras’”.

Por último, enfatizó: “La aspiración de ésta iniciativa es que llegue a ser tan grande como la Caravana de la Primavera que está hace 60 años y que sea patrimonio de la ciudad; que Mar del Plata se convierta en una ciudad en la que cada tres meses salís a la calle y te des cuenta que hay un cambio de estación pero que también porque te encontrás con libros en todos los espacios públicos y que esto sea una característica de nuestra ciudad y hacer que se aún más lindo vivir acá”.