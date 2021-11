La delegación del Municipio de General Pueyrredon obtuvo el primer lugar en el medallero en la Final de la XXX° edición de los Juegos Bonaerenses que se desarrolló en la ciudad, con 47 medallas: 24 de oro, 14 de plata y 9 de bronce.

Así, con un total de 350 finalistas, Gral. Pueyrredon logró podios en 13 disciplinas deportivas y 1 cultural: ajedrez, atletismo, básquet 3x3, básquetbol, golf, handball, judo, natación, padel, skate, tenis, tenis de mesa, vóleibol y objeto artístico. Asimismo, también hubo representación local en patín artístico, beach voley, fútbol-tenis, hockey, fútbol 11 femenino, taekwondo y automovilismo.

Por el momento, aún resta definirse la competencia de Deportes Electrónicos, donde General Pueyrredon cuenta con finalistas en Fortnite.

Resumen medallero

Los participantes locales que obtuvieron medalla de oro son:

Ana Rivera (Atletismo salto en largo sub 14), Brisa Rodríguez (Atletismo 2.000 metros sub 14), Jorgelina Macchiavello (Judo sub 18 hasta cinturón marrón), Camila Berardi (Atletismo lanzamiento del disco sub 14), Enzo Gil (Atletismo salto en largo sub 16), Jhano Yosha’oh (Skate Sub 14), Lautaro Voullioz (Atletismo lanzamiento del disco sub 18), Alexis Forcades (Atletismo 1.500 metros sub 18), Tamara Pons (Natación 100 metros mariposa Universitarios), Camila Pérez (Tenis de Mesa Sub 18), Valentina Oyola (Ajedrez Sub 14), Quilmes (Básquet 3x3 Sub 14 masculino y Básquet 3x3 Sub 16 femenino), Micaela Rocco y Camila Navarro (Tenis dobles Sub 14), Peñarol (Básquet 3x3 Sub 18 femenino), Tomás Berchot (Golf Sub 15 masculino), Sara Rampoldi (Golf Sub 15 femenino), Roberta Rendo y Evangelina Pereyra (Padel Universitario), Tomás Alaimo y Lucas Mazzorella (Padel Universitario), Selección de Vóleibol Sub 18 caballeros, Selección de Básquetbol Sub 15 damas, Selección de Vóleibol Sub 15 femenino, Selección de Vóleibol Sub 13 femenino y Selección de Básquetbol Sub 13 masculino.

Además, se llevaron la medalla de plata los siguientes deportistas: Agostina Cinalli (Atletismo 1.200 metros Sub 14), Dante Saglia (Judo sub 15 hasta cinturón marrón), Iván Ledesma (Atletismo 800 metros sub 16), Ana Ursini (Atletismo 295 metros con vallas sub 16), Josefina Vitale (Atletismo 300 metros sub 16), Selección de Handball Sub 14 masculino, Selección de Handball Sub 16 masculino, Selección de Básquetbol Sub 17 masculino, Iara Caldez (Natación 100 metros pecho Universitario), Vanina Silva (Natación 100 metros espalda Universitario), Sofía Ayesa (Golf Sub 18 femenino), Fabrizio Latorre y Agustín Silva (Padel Sub 14 masculino), Camila Piquin y Ambar Rondanina (Tenis dobles Sub 16) y Selección de Vóleibol Sub 18 femenino.

Y los que obtuvieron medalla de bronce son: Mateo Villanueva (Atletismo marcha 3.000 metros sub 14), Selección de Handball Sub 18 masculino, Lucía Sánchez Lucero (Tenis Sub 14 single), Lautaro Cazeneuve, Ajedrez Sub 18, Rosario Villeneuve (Tenis single Universitario), Sofía Torrente y Lola Casal (Padel Sub 14), Gianluca Distefano e Ivo Juric (Tenis dobles Sub 16), Selección de Vóleibol Sub 13 masculino y Fernando Giovannini (Objeto artístico adultos mayores).