La delegación de General Pueyrredón cuenta con representación en 18 disciplinas para la Final de los Juegos Bonaerenses, a realizarse del 5 al 9 de noviembre en Mar del Plata. Serán en total 350 deportistas que competirán en la máxima cita del deporte social a nivel provincial. El intendente, Guillermo Montenegro, estuvo presente en la entrega de uniformes.

En este sentido, natación, golf, patín artístico, skate, tenis, padel, básquet 3x3, beach voley, fútbol-tenis, ajedrez, atletismo, hockey, fútbol 11 femenino, básquetbol 5x5, vóleibol y handball son los deportes con nombres locales para las finales. Cabe aclarar que judo y taekwondo ya compitieron bajo la modalidad virtual y también recibieron la indumentaria.

En detalle, competirán Tamara Pons (100 mts. mariposa), Vanina Silva (100 mts. espalda), Iara Caldez (100 mts. pecho) y Pedro Garzo (50 mts. libre), todos en categoría universitaria, y en sub 16 Mateo Escobar, en los 50 metros libres de natación. Además, seis deportistas de golf: Nicolás Patti en sub 13; Tomás Berchot y Sara Rampoldi en sub 15; Sofía Ayera, Umma Deprez Gruntzig y Thiago Araujo en sub 18.

En tenis de mesa, Tomás Paic Pérez (sub 16) y Camila Pérez (sub 18) disputarán la última instancia de los Juegos Bonaerenses.

En disciplinas sobre ruedas, el patín artístico habrá dos deportistas sub 13, Milena Bonelli (no federado B) y Enzo Cortez (no federado A). En skate, Jano Yosha Oh competirá en sub 14. Por otro lado, tenis contará con diez deportistas, en sub 14 estarán: Lucas Piquin y Lucía Sánchez en single y la dupla Micaela Rocco Fulco / Camila Navarro. En sub 16, Gonzalo Figueroa en single y Camila Piquin / Ambar Rondanina en dobles. Matías Fritsch y Melina Ursini competirán en sub 18, mientras que en la categoría universitaria, clasificó Inés Villeneuve.

Las duplas de padel que disputarán la Final Provincial serán: en sub 14 Sofía Torrente / Lola Casal y Fabrizio Latorre / Agustín Silva; en universitario Evangelina Pereyra / Roberta Rendo y Matías Mazzorella / Tomás Alaimo. Quilmes con las categorías sub 14 y sub 16, masculina y femenina respectivamente, estarán presentes en la Final Provincial de básquet 3x3. Por su parte Peñarol lo hará con sub 18 varones y mujeres y los chicos sub 16.En el beach volley la delegación de General Pueyrredon tendrá tres duplas. Vicente Basavilbaso / Bautista Lastres (sub 16), Luana Mena / Ana Ramírez (sub 18) y Guadalupe Gamarra / Lucía Alaniz (universitaria). Fútbol-Tenis tendrá dos duplas: en sub 15 Bruce Dean Jiménez / Francisco Domínguez y en sub 18 Candela Canteros / Jade Corchen.

En ajedrez serán cuatro representantes locales: Milton Garrido y Valentina Oyola en sub 14, Lautaro Cateneuve sub 18 y Franco Quesada universitario.

Finalmente, una numerosa participación de atletismo dirá presente en las finales. En categoría Sub 14 estarán Ana Rivera (salto en largo), Camila Berardi (lanzamiento de disco), Maitena Córdoba (marcha), Brisa Rodríguez (2000 metros), Agostina Cinalli (1200 metros), Franco Pusineri (100 con vallas; Posta 5x80), Bruno Mena (salto en alto), Mateo Villanueva (marcha), Agustina Amaya (salto en alto), Ramiro Del Barba (salto en largo, Posta 5x80), Mateo Accentini (80 metros, Posta 5x80), Marcos Giordano (Posta 5x80), Milo Gallego (Posta 5x80). Accedieron en categoría Sub 16 Martina Cibalerio (100 con vallas), Lucía Ursini (295 metros con vallas, Posta 4x100), Katya Kloberdanz (800 metros), Iara Silva (lanzamiento de bala), Josefina Vitale (posta 4x100), Ivana Sánchez Ramos (posta 4x100), Facundo Berardi (lanzamiento de bala), Erian Uruzuna (3000 metros), Iván Ledesma (800 metros), Joaquina Durá (Posta 4x100), Enzo Gil (salto en largo), Thiago Britos (lanzamiento de jabalina), Lucía Dallari (100 metros). En categoría Sub 18 de atletismo son finalistas Dalila Bonomino (100 metros), Victoria Cherepakhin (400 metros), Mario Vives (100 metros, Posta 4x100), Alexis Forcades (1.500 metros), Yoel Flores (salto en alto), Melina Cardozo (salto en alto), Lautaro Voullioz (lanzamiento de disco), Ezequiel Rodríguez (Posta 4x100), Ignacio Di Constanzo (Posta 4x100), Ismael Madarieta (Posta 4x100) y Tobías Alais (Posta 4x100)

En cuanto a los deportes de conjunto, para la presente edición se estableció que cada Municipio presentará una selección a través de sus respectivas asociaciones. Así, lograron el pase a la Final los equipos de hockey sub 14 femenino, fútbol 11 femenino sub 18, básquetbol femenino sub 15, básquetbol masculino sub 13 y sub 17, vóleibol femenino sub 13, sub 15 y sub 17; vóleibol masculino sub 13 y sub 17; handball masculino sub 14, sub 16 y sub 18 y en handball damas clasificó el sub 18.