El Centro de Veteranos de Malvinas de La Pampa celebró ayer por la tarde la llegada de una impresionante pieza malvinera. Se trata de una réplica a escala del Crucero A.R.A “General Belgrano” , la cual fue presentada por los Veteranos, acompañados por familiares y Juan Carlos Obando, el creador de la nave. La réplica mide 4,5 metros de largo y 1,65 de alto, está fabricada íntegramente a mano en cartón reciclado y tardó 6 meses en estar lista.

La maqueta del Crucero A.R.A "General Belgrano" permanecerá exhibida para toda la comunidad.

Esta presentación fue tomada como la apertura oficial de una serie de actividades que el Centro tiene planificada para conmemorar los 40 años de la Gesta de Malvinas, que se cumplirán el 2 de abril del 2022.

El acto de entrega, por cierto muy emotivo, estuvo encabezado por el VGM Luis Pereyra, sobreviviente del naufragio del “Belgrano”; acompañado por el presidente del Centro, VGM Rolando Contreras y Franco Maidana, hijo de veterano de Malvinas, quienes recibieron la obra de mano del artista Juan Carlos Obando. También asistieron familiares de ex combatientes pampeanos.

La réplica mide 4,5 metros de largo y 1,65 de alto. Fue trasladada por un camión del Ejército Argentino y seguida por una caravana de autos.

En este contexto el VGM Contreras dio apertura al acto, agradeciendo a los presentes y a Obando por donar la maqueta. Este acto marcó un hito en la historia del Centro y a la vez constituye una marca muy especial en Contreras, ya que fue uno de los rescatistas de los camaradas que sufrieron el naufragio.

Por su lado, el VGM Luis Pereyra, ex tripulante del Crucero y sobreviviente del naufragio no ocultó su emoción en el acto. “Me genera emociones encontradas, porque es una réplica del lugar donde estuve haciendo mi servicio militar, pero también es la tumba de 323 tripulantes”, dijo, recordando a los compañeros que compartieron destino en esa unidad.

La emoción del momento invadió los corazones de los presentes. Los abrazos y agradecimientos fueron protagonistas.

“Yo siempre digo que en el Belgrano tuvimos tres guerras , primero se trató de cómo saltar del barco hacia el mar, la segunda para ver si caías en la balsa o en el océano, y la tercera si podíamos sobrevivir. Bueno, Dios estuvo con nosotros y gracias a él pudimos salir a flote. Uno piensa en todos los camaradas que hemos perdido ahí, los cuatro pampeanos que quedaron en el crucero. Es una mochila que Dios nos dejó para que recordemos a los 323 que murieron ahí”, remarcó.

Obando también se emocionó por la recepción que tuvo su obra. Este donó la réplica a los pampeanos y solo pidió a cambio los materiales para su construcción, afirmando que “Las cosas que se hacen de corazón valen el doble” . También agregó “soy un gran seguidor de la causa de Malvinas, aparte tengo un primo sobreviviente del Crucero Belgrano. Es un orgullo para mí hacer esto por ellos, que es lo menos que puedo hacer”.

La maqueta del Crucero A.R.A "General Belgrano" está hecha a mano, con cartón reciclado y pintada con el código de pintura original del crucero.

Sin dudas fue una jornada cargada de emociones y perspectivas a futuro, ya que la réplica quedará exhibida en el Centro de Veteranos, y es la primera pieza del proyecto para un Museo Provincial de Malvinas . En el lugar ya existen materiales, que fueron utilizados en el conflicto. Hay archivos bibliográficos y fotográficos, los cuales pueden ser visitados por toda la comunidad.

Con el acto del miércoles 15 de diciembre se dio el puntapié inicial a una variedad de actividades que tiene planeado el Centro de Veteranos de la Pampa de cara a los 40 años de la Gesta de Malvinas. Desde la sede pampeana está planificada una grilla con múltiples charlas y actividades culturales con temática malvinera. También se espera incorporar otras piezas para ser exhibidas en el salón de la sede. “Es nuestra forma de seguir ‘malvinizando’” , expresó Contreras.