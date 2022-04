El emprendimiento “De mí. Para ti” tiene ya 3 años en Maipú. El negocio comenzó como un showroom para aquellas mujeres que buscaban talles grandes. La marca de Violeta actualmente vende desde el talle 36 al 60 al mismo precio.

El proyecto de vender ropa empezó hace mucho más tiempo cuando Violeta estaba junto al padre de su hija. Ellos viajaban a Chile y traían ropa, cuando la emprendedora quedó embarazada no pudo seguir viajando, pero seguía tratando de vender.

“Hace 3 años volví a empezar el emprendimiento sola, con mi hija y mi papá. La idea me la dio mi papá, yo siempre he sido grandota, mi hermana igual, siempre nos costó conseguir ropa. Entonces él me propuso y si apuntas a otro lado”, comenta para Vía Mendoza.

Desde ese momento comenzó la búsqueda de marcas que vendieran todos los talles y que ella pudiera traer, en ese transcurso la mujer fue estafada varias veces por marcas que no existían, pero aun así continuo.

El emprendimiento es el ingreso familiar que tiene para ella y su hija de 5 años. Hace poco pudieron abrir el local en Maipú, a unas cuadras de la plaza principal del departamento.

El local que tiene en Maipú. Foto: Gentileza

Las clientas coinciden en que les cuesta mucho conseguir talles. “No es solo no encontrar ropa, sino que cuando la encuentran les duele mucho que hasta el talle 46 sea un precio y en adelante sean $200, $300 o mil pesos más, por una diferencia de un talle”, agrega.

Desde que inicio la marca remarca que del talle 36 al 60 vale todo lo mismo. El nombre es una parte importante “De mí. Para ti” es desde lo más profundo de la creadora, quien ayuda a las clientas a encontrar su estilo y comodidad, mediante la asesoría de imagen y la colorimetría.

La importancia de la diversidad de talles

Violeta es estudiante de diseño de indumentaria, lo que hizo que pidiera conocer más sobre la reglamentación para la Ley de Talles. Esta ley está vigente desde el 2021, pero no se cumple en casi ningún lugar.

La marca tiene prendas para todas las edades, en stock permanente. Foto: Gentileza

La marca ofrece ropa, lencería y accesorios, todo por talle. Lo que facilita a las personas que no pueden conseguir ropa por falta de diversidad en los locales de ropa.

“El hecho de que se trate de generalizar y normalizar, que sea algo estándar y no que por un talle o dos talles te cobre una millonada. Lamentablemente en Mendoza hay pocos locales que trabajan talles grandes y los pocos que hay son muy caros”.

Quienes quieran conocer este emprendimiento pueden hacerlo por Facebook o en Instagram, también pueden visitar el lugar en el centro de Maipú.