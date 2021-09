Las personas con discapacidad maipucinas ahora tienen su lugar para practicar deportes. En muchas oportunidades no lo han realizado por no saber donde hacerlo, por distancia o falta de recursos. Esas razones ya no serán un problema porque desde el área de Discapacidad de Maipú Municipio se ha abierto un nuevo espacio que puedan ejercer un deporte, actividad física o recreativa.

Desde los cuatro años en adelante y sin limite de edad, personas con discapacidad tendrán la oportunidad asistir al Polideportivo Ribosqui del departamento para poder practicar el deporte que más les guste.

Bajo la guía de profesores de educación física especializados en discapacidad, las personas que lleguen hasta el polideportivo verán las diferentes alternativas de deporte adaptado ofrecidos en el espacio, probarlos y quedarse con el que más les gusta.

“La idea es que las personas con discapacidad se puedan empezar a acercar al poli para practicar un deporte, una actividad física o recreativa”, expresó la encargada del área de discapacidad del municipio, Vanina Moyano, a Vía Mendoza.

Vanina explicó que este espacio deportivo está abierto tanto para las personas que ya tengan una orientación como para aquellos que no tienen idea de lo que quieren hacer. “Queremos darles las opciones para que ellos puedan elegir”, detalló la funcionara profundizando que cada persona podrá probar y disfrutar las diferentes alternativas hasta finalmente escoger la que más disfrutaron.

La idea es poder generar un espacio para los que quieren practicar un deporte o simplemente divertirse realizando una actividad recreativa. Gentileza Radio Belgrano Suardi

“Nosotros los vamos a orientar tanto para jugar como para hacer deportes de alto rendimiento. Lo que ellos quieran hacer, estamos dispuestos a ayudarles”, aseguró Vanina, invitando a participar de esta nueva iniciativa.

Las personas con discapacidad que quieran participar de la propuesta deportiva podrán acercarse al Polideportivo Ribosqui de Maipú los días martes de 16.30 a 17.30 hs, los viernes de 10 a 11 hs y los sábados de 10.30 a 12 hs. Para aquellos que deseen más información podrán comunicarse al área de discapacidad mediante el teléfono 4811687.