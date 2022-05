La Semana de Mayo es la más especial para todos los argentinos y Selene Martín, hizo sentir ese amor patrio, por medio de cortos videos desde donde le contó a los vecinos, lo sucedido entre el 18 y el 25 de mayo de 1810.

Selene, de 10 años, contó la Semana de Mayo a los vecinos de Las Heras a través del Noti Peque. Foto: Marcelo Aguilar Lopez

La pequeña historiadora, tiene 10 años protagonizó el Noti Peque, un noticiero (fueron 8 capítulos) en el que fue contando lo sucedido entre el 18 y el 25 de mayo de 1810, por medio de las redes sociales de la Municipalidad de Las Heras.

Selene habló sobre la experiencia de contar lo que sucedió hace 212 años. “La idea me encantó y me puse a estudiar de inmediato”, resaltó Selene, quien asiste a 5° grado de la escuela Ricardo Rojas.

“Desde muy chiquita que me gusta actuar, bailar y cantar, así que empecé a hacer comedia musical, que es algo que me gusta y me siento cómoda haciéndolo”, contó Selene quien, desde los 5 años asiste a la academia “Yo Soy”, donde estudia comedia musical.

Noti Peque es que la gente sepa lo que pasó del 18 al 25 de mayo de 1810, que conozca todo el proceso hasta la Revolución con una mirada infantil.

“Es como un juego, pero contando la historia jugando. Y a mí me divierte muchísimo”, destacó la pequeña quien adelantó sobe las repercusiones, entre amigas y compañeros de escuela: “Les encantó, se murieron de risa. Tengo muy buenas amigas, que me apoyan y eso me pone feliz”.

Sus padres, Romina y Gastón, más su hermanito Bautista, de 7 años son el constante apoyo de Selene quien piensa en sus próximos desafíos: “Me gustaría salir en una película, esa es una de mis metas. Me encantaría estudiar actuación. En comedia musical actuamos, bailamos, cantamos, nos divertimos mucho y mejoramos las técnicas”.

Quienes la acompañaron en la grabación del Noti Peque destacaron la espontaneidad de Selene, que rápidamente interpretó el guión, para luego empezar a contar la historia con la frescura de un niño. “Las cámaras no me dan vergüenza”, sentenció la protagonista.