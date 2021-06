Nehuen Guzmán es un actor y bailarín oriundo del departamento de Las Heras que con tan solo 21 años logró protagonizar diferentes obras musicales y teatrales en todo el país, en la provincia donde tomó el protagónico de varias vendimias lasherinas.

“Mis primeros pasos fueron con la danza y fue muy difícil ya que empecé de grande, en comparación de la edad con la que empieza la mayoría (5- 6 años)”, expresó a Vía Mendoza.

Comentó que en sus comienzos como bailarín se sintió excluido más de una vez por las grandes academias de danza de la provincia. “Los lugares más prestigiosos no me querían aceptar para aprender danza clásica por ser hombre y tener 18 años”, contó.

El joven estudió danza clásica como becado en más de una ocasión gracias a los docentes que lograron destacar su esfuerzo y dedicación.” Muchos profesores y profesoras que me dieron becas o medias becas me eligieron, no por ser el mejor, sino por darlo todo. En una ocasión me dieron una media beca solo por llegar a tiempo, ya que todos los demás artistas llegaron luego del horario establecido”, indicó.

Nehuen Guzmán en La idea de mi vida impulsada por la Municipalidad de Las Heras. Publicación oficial

Un artista completo

El joven comenzó a estudiar hace tres años la licenciatura en Artes Dramáticos de la Universidad Nacional de Cuyo donde tuvo la oportunidad de conocer a grandes figuras del teatro mendocino y le ayudaron a crecer en la profesión. “En una ocasión, el Flaco Suárez me dijo que tenía de despertarme y pensar todo lo que hacia durante el día como tenía que verlo como arte y tenía de dedicarle todo mi día a eso, porque si era lo que quería hacer tenía que tomarlo como un trabajo”, declaró el artista.

La primera vez que se encontró con un protagónico fue cuando lo seleccionaron para realizar el personaje principal de la vendimia de Las Heras. “Fue todo muy loco, jamás pensé que me fueran a llamar para algo así”, afirmó.

Durante la estudiantina del 2016 realizada en el departamento de Las Heras, el joven fue quien representó a su curso y en uno de los discursos realizados frente a la Directora de Cultura del departamento y otros funcionarios le propusieron actuar en Vendimia departamental. “La directora me comentó que me eligió porque le gustó cómo vendía y cómo me expresaba. La radio de mi escuela me ayudó mucho para hablar fluidamente y persuadir”, sostuvo el artista.

Obras nacionales

El artista formó parte de varios elencos de obras teatrales de diferentes puntos de Argentina, entre ellos Buenos Aires, Córdoba y Neuquén donde logró un protagónico en un festival cultural.

Nehuen hizo referencia a las devoluciones de la audiencia. “El público en otras provincias es muy diferente siento que en Mendoza la gente no tiene cultura teatral y todo lo critica, nadie sale del teatro diciendo que le gustó algo sin criticar. El arte es así, puede gustar o no, de eso se trata”, explicó.

Gracias al apoyo económico y moral de su familia, Nehuen se puede dedicar a lo que desea. Actualmente, el joven de dedica a formarse para el cine. “Extraño mucho el contacto con el público en el teatro, pero ésta es una nueva etapa”, concluyó.