Una fiscal de La Plata simuló ahorcarse en plena audiencia para probar un femicidio

Luego de que la docente de La Plata María Luján Alva fuera hallada sin vida en 2019, surgieron varias hipótesis. Su pareja de ese entonces fue detenido como sospechoso no sólo de asesinarla, sino de fingir que ella se suicidó, y para probar esto, una fiscal simuló un ahorcamiento en plena audiencia.

Se trató de Victoria Huergo, encargada de llevar adelante la causa. La representante del Ministerio Público Fiscal decidió recrear cómo habría sido el femicidio, sosteniendo que la mujer fue víctima de Luis Alberto Villa Báez, el imputado.

Con una viga y una soga al cuello, intentó demostrar en el Fuero Penal de La Plata frente al jurado popular que la mujer no se suicidó. Por el contrario, toda la evidencia indica que fue asesinada por el sujeto de 44 años, quien habría ejercido violencia contra ella en reiteradas ocasiones.

“Estoy sentada, no se me corta la respiración, no tengo ningún problema para hablar y no me estoy quedando con hipoxia. La silla, en las fotos, no aparece como se quiso hacer ver. No tengo ningún inconveniente, no me da impresión. Si quieren me quedo todo el resto del juicio acá”, expresó la fiscal.

La funcionaria judicial se encontraba ante los 12 jurados populares. Algunos de ellos se incomodaron por la escena, cuando el objetivo de la misma era demostrar que la docente no se ahorcó, sino que su novio hizo pasar el homicidio por un suicidio.

Las pruebas forenses de que María Luján Alva fue asesinada por su pareja

El sustento más fuerte es que las heridas halladas en el cuerpo de María eran compatibles con las de un crimen. Esta teoría también recibió el apoyo de Mauricio Andrés Ferrández, médico legista de la Policía Científica que realizó la autopsia.

“Me llamó la atención la lesión en el cuello, porque no tenía características de que sea de un ahorcado como el que solemos ver. La persona medía 1,70 y pesaba 100 kilos. Cuanto más pesado es el cuerpo, más mascada y profunda es la lesión que queda en el cuello”, explicó el hombre, según informó ANDigital.

María Luján Alva habría sido asesinada por su pareja, Luis Alberto Villa Báez. Foto: Facebook /Luján Alva

Otro de los testimonios de la jornada fue el de uno de los profesionales que formó parte del relevamiento de rastros, quien aseguró que no se encontraron señales de arrastre del cuerpo. También prestaron declaración vecinos de la vivienda en la que ocurrió el hecho.

El viernes 31 se prevé la finalización del juicio por la muerte de Alva, oportunidad en la que declarará Villa Báez, acusado del delito de “homicidio agravado por el vínculo perpetrado por un hombre y mediando violencia de género (femicidio)”.

Junto a él, también hablarán los últimos testigos de la defensa; y recién terminados los alegatos el jurado popular definirá su veredicto. El juez Andrés Vitali será el encargado de determinar la calificación y la pena para el único sospechoso del caso.